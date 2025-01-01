教育動画ツール：簡単に魅力的なレッスンを作成
HeyGenの直感的なテンプレートとシーンで、教師と学生がダイナミックなビデオレッスンを作成できるようにします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロジェクトベースの学習に取り組む学生向けに、90秒の指導動画を制作し、インパクトのあるビデオプレゼンテーションの作成をガイドします。ビジュアルは鮮やかでモダンな美学を持ち、ダイナミックなグラフィックスと明確で熱意あるAI生成の声を使用します。スクリプトからビジュアルストーリーに変換するテキストからビデオへの機能を強調し、AIアバターを使用してコンテンツを提示し、字幕/キャプションを自動生成してアクセシビリティを向上させるプロセスを紹介します。
教育管理者やカリキュラム開発者を対象にした2分間のデモ動画を開発し、HeyGenがオンラインコースを更新し刷新するための優れたウェブベースのツールとしてどのように機能するかを示します。動画は洗練された企業教育スタイルを採用し、メディアライブラリ/ストックサポートからの高品質なストック映像と落ち着いた権威あるナレーションを特徴とします。さまざまなプラットフォームに合わせてコンテンツを簡単に適応させる方法を、アスペクト比のリサイズと異なる学習環境へのエクスポートを示すことで強調します。
テクノロジーに精通した教師やインストラクショナルデザイナー向けに、AIパワードアシスタント機能がレッスン作成を効率化する力を示す45秒の簡潔な説明動画を作成します。ビジュアルスタイルはダイナミックで未来的にし、大胆なグラフィックスとクイックカットを使用し、正確で明確なAIナレーションを伴います。AIアバターが複雑な技術的概念を迅速に説明する方法を示し、理解を深めるために自動字幕/キャプションを活用し、HeyGenを現代の教育者にとって不可欠なビデオ編集ツールとして位置付けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教育コンテンツのAIパワードビデオ作成をどのように支援しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用し、教育者がスクリプトを魅力的なビデオレッスンに簡単に変換できるようにします。この効率的なプロセスにより、多様な学習体験のためのプロフェッショナルなビデオコンテンツの作成が可能になります。
HeyGenは既存の教育プラットフォームと統合したり、効果的にビデオをエクスポートしたりできますか？
はい、HeyGenは多様なエクスポートオプションをサポートする多用途なウェブベースのツールであり、異なるプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズを含みます。ユーザーはYouTubeに簡単に共有したり、Googleドライブリンクを取得したりして、既存の教室アプリのワークフローにシームレスに統合できます。
HeyGenは学生向けのビデオのアクセシビリティとリーチを向上させるためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは自動字幕/キャプションやAIパワード翻訳などの強力な機能を含んでおり、教育ビデオをより広い視聴者にアクセス可能にします。これらの機能は、多様な学習ニーズをサポートし、包括的なオンラインコースを促進するために重要です。
教育者はHeyGen内でどのようにビデオをカスタマイズしてブランドの一貫性を維持しますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、教育者が自分のロゴや色を使用してビデオをカスタマイズできるようにします。テンプレートやさまざまなビデオ編集ツールを活用することで、すべての教育ビデオコンテンツにおいて一貫したビジュアルアイデンティティを維持できます。