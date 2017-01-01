教育動画メーカー: 魅力的な学習コンテンツを迅速に作成
AIアバターを使用して授業を魅力的な教育動画に変換し、生徒にとってより没入感のある学習を実現します。
将来の「生徒」とその親を引き付けたい学校にとって、活気ある45秒の「学校マーケティング動画」は大きな違いを生み出します。この動画は、インスピレーションを与える現代的なビジュアルとオーディオスタイルを備え、背景音楽と「メディアライブラリ/ストックサポート」から簡単に入手できる高品質のビジュアルを特徴としています。HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」は、あなたの学校の独自の文化を強調するプロフェッショナルで説得力のあるストーリーを作成するのに最適です。
新しい「教師」は教室の技術についての簡潔なガイダンスを必要とすることが多く、「AI教育動画メーカー」で作成された30秒の「ハウツー」ガイドが理想的です。この動画は、明確で指導的なビジュアルスタイル、落ち着いたガイド音声、そして最適なアクセシビリティのための目立つ「字幕/キャプション」を必要とします。HeyGenの「AIアバター」を活用することで、「動画作成」が効率化され、個人的なカメラ出演の必要なく一貫した配信が可能になります。
大学の「生徒」が詳細でありながら理解しやすい情報を必要とする複雑な歴史的出来事を90秒で深く掘り下げてください。ビジュアルスタイルは没入感があり、アーカイブ的で、歴史的な映像と動的なテキストオーバーレイを組み込み、すべてが「ボイスオーバー生成」によって専門的に生成された権威ある明瞭なナレーションで伴われます。「AIパワードスクリプト」は、事実の正確さと説得力のある流れのためにナラティブを構築し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」によって最終的な「教育動画」をさまざまなプラットフォームに最適化します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教育動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAI教育動画メーカーとして機能し、ユーザーが魅力的な教育動画を簡単に作成できるようにします。ドラッグ＆ドロップインターフェースと豊富な教育動画テンプレートライブラリを備えており、教師や生徒にとって動画作成が簡単でアクセスしやすくなります。
HeyGenを使用してAIボイスを使ったアニメーション教育動画を作成できますか？
はい、HeyGenは強力なAI動画ジェネレーターであり、リアルなAIボイスを特徴とするアニメーション教育動画を制作することができます。AIアバターとAIパワードスクリプトを活用して、教育コンテンツをシームレスに実現します。
HeyGenは教育動画を強化するためにどのようなクリエイティブ資産を提供しますか？
HeyGenは、教育動画をクリエイティブに強化するためのストック写真や動画を含む豊富なメディアライブラリを提供します。また、動画エディターを通じてロゴや色などのブランディングコントロールを適用し、学校のマーケティング動画やYouTube動画の一貫した外観を維持できます。
教師と生徒はHeyGenの教育動画メーカーからどのように利益を得られますか？
教師と生徒は、HeyGenを効率的な教育動画メーカーとして活用し、高品質の教育動画を迅速に制作できます。プレゼンテーション、オンラインコース、またはYouTube動画のための動画作成を効率化し、学習コンテンツをより魅力的にします。