高校の「生徒」向けに、教師が複雑な科学の概念を簡単にするために丹念に作成した60秒の魅力的な説明動画を想像してください。ビジュアルスタイルは明るくイラスト的で、親しみやすく明瞭な「リアルなAIボイス」と完璧に調和しています。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能により、授業計画を迅速に動的な「教育動画」に変換でき、「AIアバター」が直接的かつ魅力的にコンテンツを提示します。

