教育動画ジェネレーター: 魅力的なレッスンを瞬時に作成

スクリプトを簡単に魅力的な教育動画に変換し、制作時間を節約し、学生のエンゲージメントを向上させます。

教育者向けに、複雑な科学のトピックをK-12の学生に簡単に説明する方法を紹介する、60秒の活気ある説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルは明るく、アニメーションでダイナミックにし、魅力的なグラフィックとテキストオーバーレイを使用し、熱意あるナレーションとアップビートな背景音楽で補完します。HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を利用して、レッスンプランをアニメーション教育動画に簡単に変換しましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
大学生を対象としたオンラインコースの45秒の魅力的な紹介動画を制作し、主要な学習目標と利点を強調します。このAI教育動画は、洗練されたモダンなビジュアルデザインを特徴とし、プロフェッショナルなオンスクリーンテキストとインフォグラフィックスを含み、落ち着いた権威あるナレーションで語られます。HeyGenのAIアバターを活用して、コースのインストラクターやバーチャルガイドを紹介し、即座に個人的なつながりを作り出します。
サンプルプロンプト2
忙しいプロフェッショナル向けに、人気のソフトウェアを使用した生産性向上のハックを示す30秒のクイックチップ動画をデザインします。ビジュアルスタイルはテンポが速く、簡潔で非常に実用的であり、明確な画面録画と関連するストックメディアを組み込み、力強いナレーションと最小限の背景音楽で強調します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して完璧なビジュアルを見つけ、動画制作のインパクトを最大化しましょう。
サンプルプロンプト3
新しい語学学習アプリの75秒の魅力的なプロモーション動画を開発し、あらゆる年齢の見込み学生をターゲットに、学ぶことの楽しさと簡単さを強調します。ビジュアルスタイルは視覚的に驚異的でシネマティックであり、さまざまなアニメーション教育動画と多様なシーンを利用し、魅力的なナレーションと感動的な音楽スコアで伴奏します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンから選択して、完璧なトーンを設定し、効率的にレッスンを作成し始めましょう。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

教育動画ジェネレーターの使い方

AIを使って教育コンテンツを魅力的な動画に簡単に変換します。レッスン、説明動画、チュートリアルを数ステップで作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
レッスンスクリプトを作成または貼り付けて開始します。強力なスクリプトからのテキストを動画に変換する機能が、このテキストを教育動画コンテンツの基盤として使用し、迅速なテキストから動画への作成を可能にします。
2
Step 2
ビジュアルを選択
教育者やコンセプトを表現するために、多様なAIアバターライブラリから選択します。これらの高度なAIアバターは、教育コンテンツを生き生きとさせ、AI教育動画の核を形成します。
3
Step 3
強化を追加
スクリプトをナレーションするために、強力なナレーション生成を利用して動画を強化します。背景音楽や字幕を追加して、洗練された最終製品にカスタマイズします。
4
Step 4
エクスポートと共有
教育動画が完璧になったら、アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを利用して、高品質の4Kでレンダリングし、すべての希望するプラットフォームで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な教育コンテンツを簡素化

.

医療トピックのような複雑な主題を、明確で理解しやすいAI教育動画に変換し、すべての学習者に複雑な情報をアクセス可能にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な教育動画の作成を効率化しますか？

HeyGenは直感的なAI教育動画メーカーとして機能し、教育者がテキストスクリプトを動的な動画ベースのレッスンに簡単に変換できるようにします。AI駆動のツールとプロフェッショナルな動画テンプレートを使用することで、高品質なアニメーション教育動画の作成が可能になり、事前の動画作成スキルは不要です。

HeyGenの教育動画でカスタマイズできるクリエイティブ要素は何ですか？

HeyGenは、動画を独自のものにするための広範なカスタマイズを提供します。AIアバターの選択、AIビジュアルの統合、ナレーションの追加、字幕の組み込み、ブランドコントロールの適用など、プロフェッショナルな教育プレゼンテーションのために動画をカスタマイズできます。

HeyGenは観客を魅了するオンライン教育動画の制作を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、観客を真に引き込むレッスンを作成するために設計されています。リアルなAIアバター、ダイナミックなアニメーショングラフィックス、高品質なナレーションを活用して、学習者の集中を維持するインパクトのある説明動画やオンライン教育動画を提供します。

HeyGenは高品質な教育動画コンテンツを生成できますか？

はい、HeyGenは4K品質の動画を制作する強力な教育動画ジェネレーターです。詳細なチュートリアルから包括的な教育プレゼンテーションまで、HeyGenはプロフェッショナルで洗練されたコンテンツを提供し、あらゆる学習環境に適した動画制作を保証します。