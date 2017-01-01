教育者向けに、複雑な科学のトピックをK-12の学生に簡単に説明する方法を紹介する、60秒の活気ある説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルは明るく、アニメーションでダイナミックにし、魅力的なグラフィックとテキストオーバーレイを使用し、熱意あるナレーションとアップビートな背景音楽で補完します。HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を利用して、レッスンプランをアニメーション教育動画に簡単に変換しましょう。

ビデオを生成