教育チュートリアルビデオメーカー：魅力的なレッスンを素早く作成
スクリプトをテキスト-to-ビデオ生成で動的な教育動画に素早く変換し、教師と生徒に最適です。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教師とその生徒を対象にした60秒のプロフェッショナルな教育動画を制作し、新しいオンライン学習ツールをステップバイステップで紹介してください。ビジュアルスタイルはインフォグラフィックを中心に、主要な機能を明確に示し、落ち着いた安心感のあるAIアバターがスクリプトを伝えます。この動画は、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、詳細な指示を簡潔で視覚的に魅力的な形式に変換します。
一般の人々向けに、複雑な科学的概念を簡単に説明する30秒のAI教育動画を開発してください。明るく、イラスト的なビジュアルと簡略化された図を使用します。音声は、エンゲージメントを維持するために熱意のある会話調のナレーションを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションでさらに強化されます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック画像を取り入れ、説明を視覚的に補強し、魅力的な解説動画にしてください。
特定のソフトウェア機能の使い方を初心者向けに説明する90秒のチュートリアル動画をデザインし、HeyGenを使用することでビデオ制作スキルが不要であることを示してください。ビジュアルプレゼンテーションは、明確な画面録画とハイライトされたマウスアクション、ステップバイステップのオーバーレイを特徴とし、落ち着いたガイドの声で伴います。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して指導の流れを構築し、新しいユーザーにとってフォローしやすく視覚的に一貫性のある動画にしてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な教育動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用して魅力的な教育動画の作成を簡素化します。直感的なプラットフォームにはドラッグ＆ドロップインターフェースと事前にデザインされたテンプレートがあり、ビデオ制作のスキルがなくても誰でも教育動画メーカーになることができます。
HeyGenはチュートリアル動画をカスタマイズするためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、チュートリアル動画を効果的にカスタマイズするための強力なAI機能を提供しています。AIアバターを活用し、テキスト-to-ビデオスクリプトから自然なボイスオーバーを生成し、自動的に字幕を追加することで、AI教育動画をプロフェッショナルでブランドに合ったものにします。
教師と生徒はHeyGenを使って高品質な解説動画を簡単に作成できますか？
はい、HeyGenは教師と生徒の両方が高品質な解説動画やチュートリアル動画を簡単に作成できるようにします。AIアバター、テキスト-to-ビデオ、カスタムボイスオーバーを使用して、学習体験をより動的でアクセスしやすいものにします。
HeyGenはチュートリアル動画に背景音楽や字幕などの高度な要素を追加することをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、チュートリアル動画に自動生成された字幕や背景音楽の追加などの高度な要素をサポートすることで、コンテンツを洗練され、アクセスしやすく、非常に魅力的なものにします。