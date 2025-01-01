教育チュートリアルビデオジェネレーター：魅力的なレッスンを素早く作成

スクリプトを魅力的な教育ビデオに変換するAIパワードのテキストからビデオ作成で、すべての人に学びをアクセスしやすく、魅力的にします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
教育者やコンテンツクリエイターが、若い学習者を魅了する90秒のアニメーション教育ビデオをどのように作成できるかを探求します。明るくダイナミックなアニメーショングラフィックと、元気で励ましの声を使用し、創造性を引き出すカスタムビデオテンプレートの有用性を示します。
サンプルプロンプト2
ビジネスオーディエンス向けに技術的な概念を説明する45秒のプロフェッショナルなビデオを作成します。内部トレーニングやクライアントプレゼンテーションに最適です。洗練された企業スタイルのビジュアルを使用し、自信に満ちた権威あるAIアバターが情報を伝え、AIアバターの影響力のあるコミュニケーションの力を示します。
サンプルプロンプト3
多様なオーディエンス向けに設計された魅力的な2分間のビデオで、グローバルな学習の可能性を解き放ちます。ビジュアルには多様なグローバルテーマと多様な表現を取り入れ、すべての学習者にアクセス可能にするために、明確な多言語音声生成を伴います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

教育チュートリアルビデオジェネレーターの仕組み

ビデオ作成スキルがなくても、AIを使って教育コンテンツを魅力的なビデオチュートリアルに簡単に変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
教育用のテキストやスクリプトを貼り付けて開始します。AIパワードプラットフォームがこれを使用して話し言葉のダイアログを生成し、あなたの言葉を「テキストからビデオ作成」の基礎要素に変えます。
2
Step 2
AIアバターを選択
レッスンを提示するために多様な「AIアバター」ライブラリから選択します。トピックに合わせてシーンや背景をカスタマイズし、効果的にオーディエンスを引き付けることもできます。
3
Step 3
ビジュアルを強化
「字幕/キャプション」、背景音楽、ライブラリからの関連ストックメディアを使用してチュートリアルを強化し、コンテンツをアクセスしやすくダイナミックにし、「カスタマイズが簡単」にします。
4
Step 4
エクスポートと共有
数分で高品質の「教育ビデオ」を生成します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用してビデオを簡単にダウンロードし、完成したチュートリアルを学生や学習者と共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な医療概念を明確化

複雑な医療情報を明確で理解しやすいビデオチュートリアルに変換し、医療教育の質とアクセス性を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのように教育ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、事前のビデオ作成スキルを必要とせずに、効果的な教育ビデオメーカーになります。AIパワードプラットフォームにより、スクリプトを魅力的な教育ビデオに簡単に変換し、カスタマイズも容易です。

HeyGenは高品質な教育ビデオを制作するためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルな教育ビデオを作成するための強力な技術機能を提供します。リアルなAIアバターと豊かなアニメーショングラフィックを備えた驚くべき4K品質のビデオを生成でき、自動音声生成と字幕/キャプションでアクセシビリティとインパクトを高めます。

HeyGenはさまざまな学習ニーズに合わせたカスタムアニメーション教育ビデオを作成できますか？

はい、HeyGenは魅力的なアニメーション教育ビデオや説明ビデオを制作するAI教育ビデオメーカーです。カスタムビデオテンプレートと包括的なブランディングコントロールを活用して、ロゴや色でコンテンツをパーソナライズし、ブランドの一貫性を確保します。

HeyGenは教育者が包括的なチュートリアルビデオを生成するのをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、教育者がスクリプトをライブアクション教育チュートリアルビデオジェネレーターコンテンツに変換する直感的なAIビデオジェネレーターを提供します。プラットフォームはプロセス全体を簡素化し、HeyGenがスクリプトからライブビデオへの変換を効率的に処理する間、あなたは主題に集中できます。