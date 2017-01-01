L&Dチーム向け教育スタッフトレーニングビデオジェネレーター

AIアバターを使用してL&Dチーム向けの魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成し、学習成果を向上させます。

新しい教育スタッフ向けに、初期手順を説明し、機関への歓迎を伝える45秒の魅力的なオンボーディングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで親しみやすく、フレンドリーなAIアバターが明確で情報豊富なナレーションを提供します。HeyGenの強力なAIアバターを活用して、一貫性のある親しみやすいプレゼンターを確立し、この教育スタッフトレーニングビデオジェネレーターを使用して、新入社員が初日から統合されたと感じられるようにします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
L&Dチームは、既存の教育スタッフ向けに、新しいポリシーの変更や緊急の発表を詳細に説明する30秒の簡潔なアップデートビデオを制作できます。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的で魅力的、かつ要点を押さえたもので、ダイナミックなテキストアニメーションと関連するストック映像をプロフェッショナルなナレーションで特徴付けます。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、書かれた指示を迅速に魅力的なトレーニングビデオに変換し、このAIビデオジェネレーターで全スタッフに効率的に情報を提供します。
サンプルプロンプト2
すべての教育スタッフ向けに、新しいソフトウェアツールや重要なコンプライアンス手順を示す60秒の技術トレーニングビデオを開発します。このビデオは、クリーンで指導的、かつわかりやすいビジュアルスタイルを維持し、明確なデモンストレーションや画面録画を自信に満ちた明瞭な声で伴います。多様な学習者のために、HeyGenの信頼できる字幕/キャプション機能を組み込むことで、すべてのスタッフがトレーニング資料を効果的に理解できるようにし、AIのサポートを提供します。
サンプルプロンプト3
教育部門のリーダーやプロフェッショナル開発に興味のあるスタッフ向けに、教室管理のベストプラクティスや革新的な教育方法を紹介する50秒のインスピレーションを与えるビデオを作成することを想像してください。ビデオの美学は、インスピレーションを与え、ポジティブで視覚的に魅力的であるべきで、事前にデザインされたテンプレートと共に、心を高揚させる音楽と励ましの声を使用します。HeyGenのすぐに使えるテンプレートとシーンを活用して、このAIビデオプラットフォームを使用して、モチベーションを高め、教育する高品質なビデオ作成コンテンツを迅速に作成します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

教育スタッフトレーニングビデオジェネレーターの仕組み

L&Dチームのコンテンツ作成を効率化し、AIを活用したツールで魅力的なトレーニングビデオを効率的に提供します。

1
Step 1
スクリプトを作成
AIビデオジェネレーターにトレーニングコンテンツを貼り付けるか入力して開始します。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して自動的にシーンを生成し、教育スタッフトレーニングビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択
ブランドやトレーナーを代表する多様なAIアバターライブラリから選択します。プレゼンターをカスタマイズして、トレーニング資料全体でプロフェッショナルで一貫した外観を確保し、トレーニングビデオをより魅力的にします。
3
Step 3
ナレーションとビジュアルを追加
複数の言語で自然なAIナレーションを使用してスクリプトを強化します。メディアライブラリから関連するビジュアルを統合して、重要な概念を説明し、AIを活用した魅力的なトレーニング資料を作成します。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして共有
さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズを確保し、正確な編集でビデオを完成させます。高解像度で完成したトレーニングビデオをエクスポートし、教育スタッフと共有するか、LMSに統合して簡単にアクセスできるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトレーニング資料を簡素化

.

複雑な教育概念を明確で魅力的なAI駆動のビデオコンテンツに変換し、スタッフの理解を容易にします。

background image

よくある質問

HeyGenはL&Dチーム向けのトレーニングビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターおよびAIビデオプラットフォームとして機能し、L&Dチームがスクリプトを迅速にプロフェッショナルなトレーニングビデオに変換できるようにします。そのテキスト・トゥ・ビデオ機能は複雑な制作を排除し、重要な学習コンテンツの作成を効率化します。

HeyGenはAIアバターとナレーションを使用して魅力的なトレーニング資料を作成できますか？

もちろんです。HeyGenはユーザーがAIを使用してダイナミックなトレーニング資料を作成することを可能にします。多様なAIアバターから選択し、リアルなAIナレーションを生成して、魅力的な教育コンテンツを簡単に提供し、高いエンゲージメントを確保します。

HeyGenが教育スタッフトレーニングビデオジェネレーターとして理想的な理由は何ですか？

HeyGenは、教育スタッフトレーニングビデオジェネレーターとして、豊富なテンプレートとメディアライブラリを提供し、ビデオ作成を大幅に加速します。その機能により、さまざまな学習ニーズに適した包括的なトレーニングビデオを迅速に開発できます。

HeyGenはトレーニングビデオでブランドの一貫性とアクセシビリティをどのように確保しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、トレーニングビデオにロゴや色を直接組み込むことで、一貫したブランドイメージを維持します。さらに、字幕やワンクリック翻訳などの機能により、より広い視聴者に対するアクセシビリティを向上させます。