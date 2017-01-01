新しい教育スタッフ向けに、初期手順を説明し、機関への歓迎を伝える45秒の魅力的なオンボーディングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで親しみやすく、フレンドリーなAIアバターが明確で情報豊富なナレーションを提供します。HeyGenの強力なAIアバターを活用して、一貫性のある親しみやすいプレゼンターを確立し、この教育スタッフトレーニングビデオジェネレーターを使用して、新入社員が初日から統合されたと感じられるようにします。

ビデオを生成