教育スポットライトビデオジェネレーター: 学習者を引きつける

AIアバターを使用して、複雑な編集スキルなしで魅力的な学生スポットライトビデオや教育コンテンツを作成します。

サンプルプロンプト1
教育機関のIT部門向けに、プラットフォームが教育機能をどのように強化するかを説明する1.5分間の技術概要を作成してください。このビデオはプロフェッショナルで説明的なスタイルを採用し、システムフローの明確なグラフィカル表現と正確なAIナレーションを伴います。シームレスな統合機能を強調し、自動生成された字幕とキャプションがさまざまな学習管理システムでのアクセシビリティとコンプライアンスをどのように確保するかを示してください。
サンプルプロンプト2
オンラインコースクリエイターや企業トレーナーを対象に、教育コンテンツのカスタマイズの技術的な容易さと効率性を示す1分間のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的であり、AIアバターと利用可能なビデオテンプレートの多様性を強調します。ユーザーが多様なテンプレートとシーンにコンテンツを迅速に配置し、広範な編集スキルなしで独自のカスタマイズ可能なアバターを作成する方法を紹介してください。
サンプルプロンプト3
EdTechのマーケティングチームや高度な教育者向けに、プラットフォームの強力な出力柔軟性を強調する2分間の技術ショーケースビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは高品質でダイナミックであり、多様なストックビデオとメディアライブラリアセットを特徴とします。さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの実用的な応用を示し、生成されたすべての教育ビデオの最適な配信とプロフェッショナルな外観を確保してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

教育スポットライトビデオジェネレーターの仕組み

AIを使用してプロフェッショナルな学生スポットライトビデオや教育コンテンツを簡単に作成し、スクリプトを数分で魅力的なビジュアルストーリーに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
教育コンテンツや学生スポットライトのナラティブを書き始めます。ジェネレーターは、テキストからビデオへの機能を利用して、スクリプトをビデオの基盤として使用します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
カスタマイズ可能なアバターの中から選択して、教育ビデオをパーソナライズします。これらのAIプレゼンターがコンテンツを提供し、エンゲージメントを高めます。
3
Step 3
AIナレーションを生成する
スクリプトを自然な音声のAIナレーションに変換します。これにより、教育コンテンツの明確でプロフェッショナルなナレーションが保証されます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
希望のアスペクト比と解像度で教育スポットライトビデオを最終化します。高品質の教育コンテンツをさまざまなプラットフォームで簡単に共有できます。

使用例

魅力的な学生スポットライトビデオを作成

魅力的な学生スポットライトビデオを作成

学生の成果を紹介し、新しい入学者を引きつけるために、魅力的な学生スポットライトビデオやプロモーションクリップを迅速に生成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な教育ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、テキストスクリプトをカスタマイズ可能なAIアバターと豊富なメディアを使用して魅力的な教育ビデオに変換します。このユーザーフレンドリーなインターフェースは、プロフェッショナル品質のコンテンツを学生や教師に提供し、広範な編集スキルを必要としません。

HeyGenは教育用および学生スポットライトビデオのカスタマイズにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、教育用および学生スポットライトビデオのカスタマイズに強力な技術的機能を提供し、ブランドコントロールを使用して機関の外観に合わせることができます。また、カスタマイズ可能なアバターを活用し、メディアライブラリからストックビデオを統合し、自動的に字幕とキャプションを生成して、洗練されたプロフェッショナルな出力をサポートするエンドツーエンドのビデオ生成を実現します。

HeyGenはレッスンビデオやプロモーションビデオなど、さまざまな種類の教育コンテンツを生成できますか？

はい、HeyGenはダイナミックなレッスンビデオから影響力のある学生スポットライトビデオやプロモーションビデオまで、さまざまな教育コンテンツに対応しています。スクリプトからビデオへの機能と多様なビデオテンプレートにより、AIビジュアルとAIナレーションを使用して魅力的な教育コンテンツを迅速に作成できます。

HeyGenは教育者やオンラインコースクリエイターのために効率的なビデオコンテンツ作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、テキストプロンプトや完全なスクリプトを直接ビデオに変換し、AIナレーションと適応可能なビジュアルを備えた効率的なビデオコンテンツ作成を簡素化します。このユーザーフレンドリーなインターフェースにより、教育者は高品質のコンテンツを迅速に制作し、さまざまなエクスポート形式でビデオをダウンロードでき、オンラインコースクリエイターの貴重な時間を節約します。