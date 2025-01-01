教育ロードマップビデオメーカー：学習の旅を簡素化

強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、レッスンを魅力的なビジュアルロードマップに瞬時に変換します。

135/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、どのようにしてレッスンプランを魅力的なビジュアルコンテンツに変えるかを示す、インストラクショナルデザイナー向けの2分間のデモンストレーションです。明確で明瞭なナレーションと教育的な画面グラフィックスを備えています。
サンプルプロンプト2
HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用し、現代的で視覚的に魅力的なスタイルとエネルギッシュなバックグラウンドミュージック、直接的で説得力のあるナレーションを組み合わせた、マーケティングチームやプロダクトマネージャーに最適な45秒の説明ビデオを制作します。
サンプルプロンプト3
プロジェクトリーダーや技術インストラクター向けに設計された75秒のチュートリアルで、複雑なAI駆動のビデオロードマップの作成をマスターします。洗練された権威あるビジュアルデザインと正確なナレーション生成を使用して、すべてのマイルストーンと技術的な詳細を明確に説明します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

教育ロードマップビデオメーカーの仕組み

教育コンテンツを魅力的なビデオロードマップに簡単に変換し、学習者を複雑なトピックに対して明確かつ効果的に案内します。

1
Step 1
ロードマップスクリプトを作成
教育の旅をテキストで概説することから始めます。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、AI教育ビデオメーカーのための動的な基盤を作り上げます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターの中から選び、ロードマップに命を吹き込みます。これらのデジタルプレゼンターが、教育ロードマップビデオを魅力的な表情でナレーションします。
3
Step 3
ブランディングをカスタマイズ
ビデオが機関のアイデンティティに合うように、ブランディングコントロールを適用します。ロゴやカスタムカラーをAI駆動のビデオロードマップ全体に簡単に統合します。
4
Step 4
ビデオを生成しエクスポート
作成を完了し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化された説明ビデオを準備し、視聴者と共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な学習パスを明確化

.

複雑な教育概念や学習の旅を視覚的に簡素化し、すべての学習者にとって複雑なロードマップを理解しやすくします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして教育ロードマップビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なスクリプトからのテキストをビデオに変換する技術とリアルなAIアバターを使用して、ユーザーがテキストをビデオに変換できるようにすることで、コンテンツ作成を簡素化します。直感的なオンラインビデオエディターにより、あらゆる学習の旅において高品質な教育ロードマップビデオを効率的かつアクセスしやすく制作できます。

AI駆動のビデオロードマップのビジュアル要素をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、特定のロゴや色でAI駆動のビデオロードマップをカスタマイズするための広範なブランディングコントロールを提供します。また、カスタムビデオテンプレートを利用し、統合メディアライブラリから多様なアセットを使用して説明ビデオを強化できます。

HeyGenは教育コンテンツのためにどのようなビデオ品質とアクセシビリティ機能を提供しますか？

HeyGenは、教育コンテンツが視覚的に鮮明でプロフェッショナルであることを保証するために、驚くべき4K品質でのビデオエクスポートをサポートしています。さらに、自動字幕/キャプション生成により、すべての視聴者に対するアクセシビリティが向上し、教育ロードマップビデオメーカーがアクセスしやすくなります。

なぜHeyGenをAI教育ビデオメーカーとして選ぶべきですか？

HeyGenは、魅力的な教育ロードマップビデオの作成を効率化するために設計された、最先端のAI教育ビデオメーカーです。ユーザーがプロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作できるようにし、複雑な学習の旅を理解しやすく、効果的に提示します。