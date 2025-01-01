技術サポートスタッフを対象にした1分間の説明動画を作成し、新しいソフトウェアアップデートの主要機能を明確なステップバイステップのビジュアルと音声ガイドで示し、プロフェッショナルで指導的なトーンを確保します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、画面上の技術的な詳細に一致する正確なナレーションを自動生成し、内部トレーニングのための価値あるAIビデオ作成ツールの作成プロセスを簡素化します。

