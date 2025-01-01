教育リキャップビデオジェネレーター：授業を瞬時に要約

テキストからのボイスオーバー生成で簡潔な教育リキャップビデオを簡単に作成し、オンライン学習に最適です。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
教師を対象にしたプロフェッショナルな45秒のデモを開発し、HeyGenのようなAI教育ビデオジェネレーターがどのようにしてクラスのための魅力的なリキャップビデオを作成する力を与えるかを紹介します。このビデオは、明確な画面上のテキストオーバーレイと権威あるが親しみやすいナレーションを備えたクリーンで指導的なビジュアルスタイルを採用し、AIアバターを使用して複雑なトピックをシンプルかつ効率的に提示する力を強調します。
サンプルプロンプト2
オンライン教育者やコンテンツクリエイターを対象にした活気ある30秒のビデオを制作し、HeyGenのリキャップビデオテンプレートを活用して効率的にコンテンツを再利用する方法を示します。ビジュアルスタイルはテンポが速くモダンで、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックとクリアな効果音を伴い、異なるテンプレートスタイル間のシームレスなトランジションを示し、長い形式のコンテンツを短くてインパクトのある学習の要点に素早く変換する方法を示します。
サンプルプロンプト3
あらゆる年齢の一般学習者向けに75秒の説明ビデオを作成し、教育コンテンツから重要なポイントを把握するためのビデオ要約ツールの利点を詳述します。このビデオはシンプルで説明的なビジュアルスタイルを持ち、明確なアニメーションと落ち着いた助けになるナレーションを伴い、HeyGenの字幕/キャプション機能がすべての視聴者にアクセス可能で理解しやすいことを示し、学習をより効果的にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

教育リキャップビデオジェネレーターの仕組み

教育コンテンツ、講義、または重要なポイントをAI搭載の機能で魅力的で共有可能なリキャップビデオに簡単に変換し、学生や教師に最適です。

1
Step 1
教育コンテンツをアップロード
講義ノート、既存の教育ビデオをアップロードするか、スクリプトを貼り付けて重要な情報を要約することから始めます。HeyGenは入力を即座に分析し、基礎的なコンテンツを生成します。
2
Step 2
リキャップテンプレートを選択
教育コンテンツ用に設計されたさまざまなプロフェッショナルなリキャップビデオテンプレートから選択します。シーンをカスタマイズし、ライブラリから関連メディアを追加し、テーマに合わせて外観を調整します。
3
Step 3
AI機能で強化
HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、テキストから自然な音声を作成します。さらに、正確な字幕を自動的に追加し、教育リキャップが重要なポイントを明確に伝え、すべての視聴者にアクセス可能であることを保証します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
満足したら、YouTubeや学習管理システムなどのプラットフォーム向けにさまざまなアスペクト比で洗練された教育リキャップビデオをエクスポートします。オンライン教育をサポートするためにコンテンツを簡単に共有できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

重要な学習の瞬間を共有

重要な教育の要点を強調する、簡潔で共有可能なリキャップビデオクリップをソーシャルメディア向けに迅速に制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのように教育リキャップビデオジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenは高度なAI教育ビデオジェネレーターであり、教師や学生が魅力的な教育リキャップビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターと強力なテキストからビデオへの機能を使用して、授業や学習資料の重要なポイントをダイナミックな教育ビデオに変換できます。

HeyGenはビデオコンテンツの要約機能を提供していますか？

HeyGenは既存のビデオコンテンツの要約よりも新しい教育ビデオの作成に重点を置いていますが、重要なポイントを強調する新しい簡潔な教育ビデオを作成するのに優れています。AI生成ビデオに自動字幕とトランスクリプトを簡単に追加でき、すべての学習者にとって理解しやすくアクセスしやすくなります。

HeyGenはオンライン教育にとって使いやすいツールですか？

HeyGenはカスタマイズ可能なリキャップビデオテンプレートを提供し、教育者や学生がプロフェッショナルな教育ビデオを非常に簡単に作成できる直感的なプラットフォームです。AI機能はコンテンツの再利用を効率化し、ダイナミックなオンライン教育環境や魅力的な学習資料の作成に最適です。

HeyGenを使ってYouTube用の教育コンテンツを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、YouTubeのようなプラットフォーム向けに高品質な教育ビデオを作成したい学生や教育者に最適です。カスタムコンテンツをさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、プロフェッショナルなボイスオーバーを追加し、広範なメディアライブラリを利用して、より広い視聴者に学習体験を向上させる魅力的なビデオを制作できます。