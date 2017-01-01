教育政策ビデオメーカー：影響力のあるビデオを作成
スクリプトからのテキストを使用して、シームレスなコンテンツ作成で魅力的な教育ビデオでオーディエンスを引き付けましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教師や学校管理者を対象とした60秒の教育動画を開発し、革新的な教室技術の統合を紹介します。このダイナミックなプレゼンテーションは、メディアライブラリからの活気あるストックサポートを特徴とし、アクセシビリティと明確さを確保するために自動字幕/キャプションを含めます。
新しい学校の芸術プログラムのための潜在的な寄付者や利害関係者を対象とした30秒のプロモーション動画を作成し、学生の創造性への影響を強調します。利用可能なテンプレートからのインパクトのあるシーンを使用してプロフェッショナルな視覚スタイルを採用し、テキストからビデオへの作成を使用してスクリプトから直接ナラティブを生成します。
K-12の学生向けに、光合成のような複雑な科学的概念を簡単にする90秒の楽しくて情報豊富な教育動画を作成します。視覚スタイルはカラフルで魅力的であり、多様なテンプレートとシーンを使用してプロセスを説明し、親しみやすく明確な声のナレーションを生成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな教育ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、高品質な「教育ビデオ」の作成を簡単にし、「ビデオ作成スキルが不要」です。事前にデザインされた「テンプレート」を利用し、「スクリプト」を魅力的な「テキストからビデオ作成」に変換し、リアルな「声のナレーション」で「学生」や「教師」に向けた魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenはAI教育ビデオメーカーとしてどのようなクリエイティブな機能を提供しますか？
HeyGenは強力な「AI教育ビデオメーカー」として機能し、簡単に「ビデオコンテンツをカスタマイズ」できます。「AI生成画像」を統合し、豊富な「ストック写真とビデオ」や「音楽」から選択して「マルチメディア作成」を強化し、学習を本当に楽しいものにします。
HeyGenは学術的なトピックの説明ビデオの制作を支援できますか？
もちろんです！HeyGenは、複雑な学術的トピックを「学生」にとってアクセスしやすく魅力的にする「説明ビデオ」を作成するのに最適です。「AIアバター」と自動化された「声のナレーション生成」を使用して、明確で影響力のあるレッスンを提供し、効果的に「学習を楽しく」します。
HeyGenは教育ビデオプロジェクトのブランディングと高品質なエクスポートをサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールをサポートしており、あなたの機関のロゴや色を「教育ビデオメーカー」プロジェクトに組み込むことができます。最終的な「ビデオプロジェクト」を鮮明な「4k品質」でエクスポートし、どのようなオーディエンスに対してもプロフェッショナルで洗練された「教育政策ビデオメーカー」コンテンツを提供します。