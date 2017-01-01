教育者やコースクリエイターを対象にした1分間のビデオを作成し、HeyGenの効率的なテキストからビデオへの作成機能が、魅力的な教育ビデオの制作をどのように簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンで情報的であり、プロフェッショナルなトーンを明確なAIボイスで伝え、スクリプトからビジュアルコンテンツへのシームレスな変換を強調します。

ビデオを生成