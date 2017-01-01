教育プラットフォームビデオジェネレーターで魅力的な学習コンテンツを作成
スクリプトを魅力的なコンテンツに変換する高度なテキストからビデオへの機能で、プロフェッショナルな教育ビデオを簡単に作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業トレーナーやeラーニング開発者を対象にした90秒の説明ビデオを制作し、AIアバターを革新的に活用して一貫性のある魅力的なトレーニングモジュールを提供する方法を示します。ビジュアルとオーディオのスタイルは現代的でダイナミックであり、AIアバターが重要な概念と対話し、HeyGenのAIアバターフィーチャーが提供する効率性とスケーラビリティを強調します。
小規模ビジネスオーナーや独立した教育者向けに2分間のチュートリアルを作成し、HeyGenのオンラインビデオエディターの力を活用して教育コンテンツをカスタマイズし強化する方法を説明します。ビデオはユーザーフレンドリーでステップバイステップのビジュアルスタイルを持ち、高精細な明瞭さを備えた安心感のあるナレーションで補完され、メディアライブラリ/ストックサポートとアスペクト比のリサイズとエクスポートがどのようにして高品質な4Kコンテンツの制作を可能にするかに焦点を当てます。
コンテンツ開発者向けに45秒の指導ビデオを設計し、アクセシビリティとグローバルリーチに焦点を当て、包括的な学習教材の作成がいかに簡単であるかを強調します。ビジュアルスタイルはクリーンでアクセスしやすく、プロフェッショナルなAIボイスと組み合わせ、HeyGenのボイスオーバー生成とAIによるスクリプトからの自動字幕/キャプションが広範な理解とエンゲージメントを確保する方法を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教育コンテンツのテキストからビデオへの作成をどのように支援しますか？
HeyGenは教育ビデオ制作を革新し、シームレスなテキストからビデオへの作成を可能にします。高度なAIビデオジェネレーターがスクリプトを魅力的な教育ビデオに変換し、AIビジュアルとリアルなAIボイスを備え、あらゆる教育プラットフォームのコンテンツ制作を簡素化します。
HeyGenで教育ビデオを作成する際のカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenはオンラインビデオエディター内で豊富な編集ツールを提供し、教育コンテンツのビジュアルをカスタマイズできます。多様なビデオテンプレートを活用し、アニメーショングラフィックスを組み込み、ブランドコントロールを利用して、ニーズに合わせたユニークな説明ビデオを制作できます。
HeyGenは教育ビデオのためにリアルなAIアバターとボイスを生成できますか？
もちろんです。HeyGenは強力な教育ビデオメーカーであり、コンテンツを提示するためのリアルなAIアバターを生成できます。高品質でリアルなAIボイスと組み合わせることで、ダイナミックで魅力的なAIビジュアルを作成し、視聴者の学習体験を向上させます。
HeyGenは教育プラットフォームビデオ生成に適した高品質なエクスポートをサポートしていますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルグレードの出力を保証し、教育ビデオを4K品質でエクスポートできます。オンラインビデオエディターはさまざまなアスペクト比をサポートし、自動的に字幕/キャプションを生成し、コンテンツをあらゆる教育プラットフォームビデオジェネレーターのニーズに最適化します。