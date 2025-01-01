教育の道筋ビデオメーカー：魅力的な学習の旅を作成

プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して、魅力的な教育ビデオとコースコンテンツを簡単に作成します。

231/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
教育者やオンラインコース作成者向けに、複雑なeラーニングコンテンツを説明するプロフェッショナルな45秒のビデオを開発してください。ビデオは、クリーンでわかりやすい視覚スタイルと動的なシーンの切り替え、プロフェッショナルなナレーションを備え、明確さと記憶保持を確保する必要があります。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書かれたレッスンを効率的に洗練されたビデオに変換し、自動生成された字幕でアクセシビリティを向上させます。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーを対象に、効果的なトレーニングビデオや製品説明を作成する方法を紹介する明るい30秒のビデオを制作してください。視覚スタイルは明るく、現代的で簡潔であり、アップビートなバックグラウンドミュージックで補完されるべきです。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルな外観のコンテンツを迅速に組み立て、メディアライブラリから視覚的な魅力を高め、情報を効率的に伝えます。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアで教育ワークショップを宣伝するマーケティングチームを対象にした、ダイナミックな90秒のプロモーションビデオをデザインしてください。このビデオは、視覚的に豊かで説得力のあるスタイルを持ち、モチベーションを高めるナレーションと魅力的なイメージで推進されるべきです。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、インパクトのある字幕で最大のリーチとエンゲージメントを確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

教育の道筋ビデオメーカーの使い方

AIを活用したビデオメーカーで教育コンテンツを魅力的なビデオの道筋に簡単に変換し、コース作成とeラーニングコンテンツの制作を簡素化します。

1
Step 1
コアコンテンツを作成
教育資料をテキストとして入力するか、事前にデザインされたテンプレートを選択し、直感的なプラットフォームを活用して学習の道筋を効率的にアウトライン化します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択してコースコンテンツを提供し、教育ビデオにプロフェッショナルで一貫した画面上の存在感を確保します。
3
Step 3
視覚と音声の強化を追加
豊富なライブラリから関連メディアを統合し、自然な音声を生成し、自動的に字幕を追加して、すべての学習者のエンゲージメントとアクセシビリティを向上させます。
4
Step 4
道筋をエクスポートして共有
必要に応じてアスペクト比を調整して教育の道筋ビデオを完成させ、希望の形式でエクスポートし、あらゆるeラーニングプラットフォームでの配信に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトピックを生き生きとさせる

.

AIを活用したビデオストーリーテリングを使用して、複雑な教育のテーマを効果的に視覚化し、理解を深めます。

background image

よくある質問

HeyGenは教育ビデオのコース作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターと強力なクリエイティブエンジンを使用して動的なビジュアルに変換することで、教育ビデオの作成を簡素化します。そのエンドツーエンドのビデオ生成機能により、教育者は魅力的なeラーニングコンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenはトレーニングビデオのための効果的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、テキストを魅力的なビデオに変換する高度なAIを活用し、AIアバターと自然なナレーション生成を提供します。これにより、複雑なビデオ編集スキルなしで高品質のトレーニングビデオやその他の教育ビデオを効率的に制作できます。

教育の道筋ビデオコンテンツを作成する際にテンプレートや視覚要素をカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは、教育の道筋ビデオコンテンツを強化するためのカスタマイズ可能なテンプレートと豊富なメディアライブラリを提供します。ブランドコントロールを使用してビデオをパーソナライズし、独自のメディアを統合してユニークなeラーニングコンテンツを作成できます。

HeyGenはどのようにして教育ビデオをより広い視聴者にアクセス可能にしますか？

HeyGenは、自動字幕とキャプションを通じて教育ビデオのアクセシビリティを向上させ、多様な学習ニーズをサポートします。また、レッスンに画面録画を組み込むことで、より明確なデモンストレーションを行い、eラーニングコンテンツをより効果的にします。