学校管理者や保護者向けに、最近のキャンパスの成果や今後のイベントについて知らせる、魅力的な60秒の「教育ニュースビデオメーカー」アップデートを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで洗練されており、ニュース放送のように動的なテキストオーバーレイと明確で権威あるナレーションを備えています。HeyGenの強力な「AIアバター」機能を活用してニュースアンカーを紹介し、ビデオニュースレターに一貫性のある魅力的な画面上の存在感を確保してください。

