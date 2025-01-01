魅力的なeラーニングのための教育モジュールビデオメーカー

学習者のエンゲージメントを高めましょう。AIを活用したテキストからビデオへの変換で、数分でダイナミックなビデオレッスンを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
バーチャルクラスルームの学生を対象に、複雑な科学概念を簡単にする60秒の魅力的なビデオレッスンを開発してください。明るいアニメーションビジュアルと、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して生成された熱意あるナレーションを使用し、アクセスしやすく魅力的な学習体験を提供します。
サンプルプロンプト2
忙しいプロフェッショナルがスキルを素早くリフレッシュするための30秒の簡潔なeラーニングモジュールビデオを制作してください。モダンでミニマリストなビジュアル美学を採用し、重要なポイントを視覚的に強調します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、心地よくも権威あるナレーションを提供し、正確な字幕で完璧に補完します。
サンプルプロンプト3
オンラインコースの参加者を歓迎し、学習目標を効果的に説明するための50秒のインタラクティブなビデオイントロダクションをデザインしてください。ダイナミックでクリーンなビジュアルスタイル、エネルギッシュな背景音楽、フレンドリーで励ましのあるプレゼンターを使用します。HeyGenによって生成された正確な字幕をすべての音声コンテンツに組み込むことで、包括性とアクセシビリティを確保します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

教育モジュールビデオメーカーの使い方

AIを活用して教育コンテンツを魅力的なビデオモジュールに簡単に変換し、時間とリソースを節約しながら学習成果を向上させます。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
教育コンテンツやスクリプトを貼り付けることから始めます。当プラットフォームは、先進的なテキスト-to-ビデオ技術を利用して、モジュールの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様なAIアバターのライブラリから選び、学習モジュールの魅力的なプレゼンターとして選択し、プロフェッショナルで一貫した配信を確保します。
3
Step 3
ビジュアルとボイスオーバーを追加する
関連するビジュアル、背景音楽を追加し、望むトーンと言語に合わせてボイスオーバーをカスタマイズし、没入感のある体験を提供します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、アクセシビリティのために自動的に字幕を生成し、希望のフォーマットでエクスポートして、どの学習管理システムでも利用できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

科目を生き生きとさせる

抽象的または歴史的な科目を、AIを活用したビデオストーリーテリングを通じて鮮やかで記憶に残る学習体験に変えます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして教育ビデオの作成プロセスを強化できますか？

HeyGenは、先進的なAIを活用してダイナミックなビデオレッスンを作成することで、eラーニングモジュールをビデオクリエーターに変える力を提供します。プロフェッショナルな品質の教育ビデオを簡単に作成できます。

HeyGenはビデオレッスン作成のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、AIアバターやテキスト-to-ビデオ機能などの強力なクリエイティブツールを提供し、教育ビデオの制作を効率化します。スクリプトを提供するだけで、魅力的なビデオレッスンを迅速に作成できます。

eラーニングモジュール用のビデオテンプレートをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは幅広いビデオテンプレートを提供しており、特定のeラーニングモジュールのニーズに合わせて簡単にカスタマイズできます。個別のブランディングとコンテンツで教育ビデオを向上させましょう。

HeyGenは教育ビデオにボイスオーバーや字幕を追加するのをどのようにサポートしますか？

HeyGenはボイスオーバー生成と自動字幕をシームレスに統合し、教育ビデオをよりアクセスしやすくプロフェッショナルにします。これらの重要な機能で、すべての視聴者の学習エンゲージメントを向上させます。