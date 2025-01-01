教育の明確な道筋を示すビデオメーカーで学びを強化
直感的なスクリプトからのテキストビデオを使用して、クリアなトレーニングビデオや魅力的な教育コースを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンラインコースクリエイター向けに、学生のために抽象的な概念を簡素化することに焦点を当てた45秒のダイナミックなビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは魅力的でダイナミックであり、アニメーション化されたグラフィックを取り入れ、明るく非常に明瞭な声と組み合わせてください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、書かれたコース資料を効果的な教育ビデオに効率的に変換してください。
世界中の拠点で新入社員を迎えるHR部門向けに、実用的な90秒のトレーニングビデオを作成してください。ビデオは歓迎的で情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、親しみやすくプロフェッショナルなトーンの声を特徴とするべきです。多様な視聴者に対してアクセスしやすく明確にするために、HeyGenの字幕/キャプション機能を強調し、オンボーディングプロセスをシームレスで理解しやすいものにしてください。
K-12教育者向けに、若い学習者に基本的な科学原理を説明するための2分間の教育ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは明るく、イラスト的で理解しやすく、明瞭で熱意あるナレーターが伴うべきです。HeyGenのテンプレートとシーンを探求して、視覚的に魅力的で構造化されたナラティブを構築し、複雑なトピックを親しみやすくするための魅力的な教育ビデオを作成してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして教育の明確な道筋を示すビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIビデオメーカー技術を使用して教育コンテンツを魅力的なビデオに変換します。ユーザーはスクリプトを簡単にダイナミックなビジュアルプレゼンテーションに変換でき、プロフェッショナルなAIアバターと自然な声のナレーションを使用して、コース作成プロセスを効率化します。
HeyGenはトレーニングビデオのカスタムブランディングやアスペクト比のリサイズなどの技術的機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、特定のロゴやカラースキームをトレーニングビデオに統合して、一貫したブランドアイデンティティを確保します。また、柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを提供し、教育ビデオコンテンツがどのプラットフォームでも最適化されるようにします。
HeyGenはオンライン学習教材のアクセシビリティを向上させるためにどのような技術的能力を提供していますか？
HeyGenは自動字幕とキャプション生成を通じてオンライン学習のアクセシビリティを向上させ、多様な視聴者にとってコンテンツを理解しやすくします。高度な音声生成により、明瞭なオーディオを提供し、すべての学習者にとってより包括的で効果的な教育体験を実現します。
HeyGenのAIビデオメーカーを使用して、教育者はどのくらい迅速に魅力的な教育コースを生成できますか？
教育者は、HeyGenの効率的なテキストからのビデオ機能と豊富なテンプレートとシーンのライブラリを使用して、迅速に魅力的な教育コースを作成できます。これにより、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに、高品質の教育ビデオの迅速なプロトタイピングと制作が可能になります。