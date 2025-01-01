教育コンテンツを魅力的にするエドテックビデオメーカー

HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を使用して、オンラインコースや教室向けの魅力的な教育ビデオを作成します。

教師を対象にした60秒のビデオを想像してみてください。教育的なコンテンツを簡単に作成する方法を紹介します。ビジュアルスタイルは明るく、励ましのあるもので、親しみやすく明確なナレーションを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオとナレーション生成を使用して、教育者は授業計画を動的なビジュアルレッスンに変えることができ、学生を魅了する教育ビデオをこれまで以上に簡単に作成できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
オンラインコース作成者向けに45秒の説明ビデオを開発し、複雑な情報をプロフェッショナルに伝えることに焦点を当てます。ビジュアルとオーディオのスタイルは洗練され、情報豊かで自信を与えるもので、AIアバターがアイコンタクトを維持します。字幕/キャプションが学習者のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させる方法を強調し、HeyGenを究極の教育ビデオメーカーとして位置付けます。
サンプルプロンプト2
学校の管理者やマーケティングチームを対象にした30秒のプロモーションビデオを制作し、学校のアウトリーチのためのアニメーション教育ビデオの力を示します。現代的で活気のあるアニメーションビジュアルスタイルとアップビートな背景音楽を使用して、革新の感覚を伝えます。このビデオは、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、魅力的なコンテンツを迅速に生成する方法を示します。
サンプルプロンプト3
学生と教育者向けに、難しい概念を迅速に説明するための50秒のビデオを作成します。ビジュアルスタイルは動的で簡潔であり、視聴者の興味を引き続けるためにクイックカットとエネルギッシュな声を使用します。このエドテックビデオメーカーソリューションは、迅速なコンテンツ作成を可能にし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と、マルチプラットフォーム共有のためのシームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートを強調します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

エドテックビデオメーカーの使い方

教育コンテンツを魅力的なビデオに簡単に変換します。AI駆動のツールでプロフェッショナル品質の説明ビデオ、オンラインコース、トレーニング資料を作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
教育コンテンツを入力または貼り付けて開始します。AIが自動的にテキストをビジュアルナラティブに変換し、ビデオの基礎を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択し、レッスンを提示します。人間味を加え、視聴者の注意を引き、エンゲージメントを高めます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
広範なメディアライブラリから魅力的なストック写真とビデオを統合し、ポイントを説明し、学習体験を効果的に豊かにします。
4
Step 4
教育ビデオをエクスポート
ビデオを完成させ、希望のアスペクト比を選択し、高解像度でエクスポートして、学生やオンライン学習者と簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学習のエンゲージメントと保持を向上

AIを使用して動的な教育コンテンツを制作し、学生の注意を引き、知識の保持と全体的な学習成果を効率的に向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenは教育者が魅力的なAI教育ビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは教師やコンテンツクリエーターがAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用して教育ビデオを簡単に作成できるようにします。スクリプトをアニメーション教育ビデオに変換し、複雑なトピックを学生にとってアクセスしやすく魅力的にします。

HeyGenはマルチメディア作成のためのユーザーフレンドリーなエドテックビデオメーカーですか？

はい、HeyGenはシームレスなビデオ作成のために設計された直感的でユーザーフレンドリーなインターフェースを備えています。チームが効率的に協力し、さまざまなマルチメディア要素を統合して、高品質の教育ビデオを作成することができます。

HeyGenはプロフェッショナルレベルの教育ビデオを作成するためにどのようなリソースを提供していますか？

HeyGenはテンプレート、ストック写真とビデオ、AI駆動のツールを豊富に提供し、プロフェッショナルレベルの教育ビデオを作成します。これらの資産をブランドコントロール、字幕、高品質のナレーション生成でカスタマイズし、学習コンテンツを強化できます。

HeyGenを使用してAIボイスでアニメーション教育ビデオを生成できますか？

もちろんです。HeyGenは高度なAIボイスを使用したアニメーション教育ビデオの作成を専門としています。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのテキスト-to-ビデオ作成がリアルな人間のようなAIボイスを生成し、AIアバターの学習体験を向上させます。