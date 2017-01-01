大学生向けに、供給と需要のような複雑な経済概念を簡単に説明する90秒の経済解説ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで教育的であり、アニメーションチャートや画面上のテキストを取り入れ、親しみやすく情報豊富なAIアバターがコンテンツを提供します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を活用して、迅速にナレーションを生成し、アクセシビリティのために「字幕/キャプション」を追加してください。

