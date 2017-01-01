地域経済の最新情報を45秒で伝える動画を作成し、中小企業のオーナーや地域コミュニティのメンバーに向けて、主要な地域経済のトレンドを説明します。この動画では、フレンドリーなAIアバターがデータを紹介し、鮮やかな色彩とダイナミックなグラフィックを用いて複雑な経済概念を分かりやすく伝えます。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用し、プロフェッショナルでありながら魅力的なメッセージを届け、地域経済への影響を明確に伝えます。

