驚くべき製品ビデオを作成するためのEコマースビデオジェネレーター
カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、AI製品ビデオを迅速に作成し、魅力的なマーケティングコンテンツで売上を向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケターやコンテンツクリエーターを対象に、魅力的なマーケティングコンテンツを簡単に生成できることを強調した、15秒の活気あるソーシャルメディア広告を作成します。ビデオはトレンディで視覚的に魅力的な美学を持ち、アップビートなバックグラウンドミュージックとダイナミックなカットを備えています。物理的なプレゼンターを必要とせずに、HeyGenのAIアバターを活用して主要な機能を紹介し、AIビデオジェネレーターのプロセスをシームレスにします。
潜在的な顧客が詳細な製品情報を求めている場合に特に役立つ、45秒の情報豊富な製品説明ビデオを制作します。このビデオは、複雑な機能を説明するために、明確でプロフェッショナルなビジュアルスタイルと心地よいバックグラウンドミュージック、高品質のビジュアルを必要とします。HeyGenのナレーション生成を使用して、明確で権威あるナレーションを提供し、ビデオコンテンツをカスタマイズするのがいかに簡単かを示します。
マーケティングエージェンシーやeコマースマネージャーにアピールする、60秒の包括的なマーケティングコンテンツビデオを作成し、ビデオテンプレートを使用したeコマースビデオ生成の多様なアプリケーションを紹介します。洗練されたプロフェッショナルでインスパイアリングなビジュアルトーンを採用し、企業向けのバックグラウンドミュージックと鮮明なビジュアルを使用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンのライブラリを活用して、魅力的なマーケティング資産を迅速に組み立て、キャンペーン全体で一貫性を保つためにビデオテンプレートを活用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようにして私のeコマースの売上を向上させることができますか？
HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターは、魅力的な製品ビデオとマーケティングコンテンツの作成を簡素化し、売上を向上させます。テキストから高品質のショッピング可能なビデオを迅速に生成でき、eコマースプラットフォームに最適です。
HeyGenが効果的な製品ビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、ビデオテンプレートやドラッグアンドドロップエディターなどの直感的なツールを提供し、効果的な製品ビデオメーカーです。AIアバターやテキストからビデオへの機能を使用して、魅力的な製品説明ビデオを迅速に作成できます。
HeyGenはソーシャルメディアコンテンツの作成に適していますか？
はい、HeyGenはソーシャルメディアを含む多様なコンテンツ作成に最適です。AIビデオジェネレーターを使用して、さまざまなプラットフォームでのマーケティングキャンペーンに最適な魅力的なAI画像とビデオを簡単に作成できます。
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなマーケティングコンテンツの作成をサポートしますか？
HeyGenは、AI製品ビデオ、ブランディングコントロール、包括的なメディアライブラリなどの機能を備えたプロフェッショナルなマーケティングコンテンツの作成を企業に支援します。これにより、ビデオコンテンツが常にブランドのアイデンティティとメッセージを反映し、全体的なマーケティング活動を強化します。