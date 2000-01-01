Eコマースチュートリアルビデオジェネレーター：ガイドを迅速に作成

商品説明をスクリプトからのテキストビデオを使用して瞬時に素晴らしいビデオチュートリアルに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
eコマースマーケターをターゲットにした30秒の魅力的なソーシャルメディア広告を開発します。テンポの速いモダンなビジュアルスタイルとキャッチーなバックグラウンドミュージックを使用します。この「マーケティングコンテンツ作成」資産は、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を効果的に利用して簡潔なメッセージを伝え、音声なしでもアクセス可能でエンゲージメントを高めるために目立つ「字幕/キャプション」を含めます。
サンプルプロンプト2
オンライン小売業者向けに、複雑な機能を詳細に説明する60秒の「eコマース商品説明」ビデオを制作します。フレンドリーでガイドするAIアバターを使用し、クリーンな美学を維持します。ビジュアルには「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して商品のさまざまな角度を紹介し、「プロフェッショナルな商品ビデオ」の感覚を確保します。
サンプルプロンプト3
ブランドがソーシャルメディアで迅速に「ブランドストーリー」を伝えるための大胆でインパクトのある15秒の「驚くべきビデオ」を生成します。ミニマリストなビジュアルスタイルと高インパクトのグラフィックスを使用し、簡潔な「ボイスオーバー生成」で強力なメッセージを伝えます。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなプラットフォームに完璧にフィットさせます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Eコマースチュートリアルビデオジェネレーターの仕組み

eコマースストア向けにプロフェッショナルな商品ビデオを簡単に作成し、エンゲージメントを高め、複雑な商品説明を簡素化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
商品の説明やチュートリアルスクリプトを入力または貼り付けて開始します。AIプロダクトビデオジェネレーターがテキストを処理し、ビデオ作成の準備をします。
2
Step 2
ビデオテンプレートを選択
eコマース商品ショーケース用に設計された多様なプロフェッショナルビデオテンプレートから選択します。これらのテンプレートは、商品ビデオの完璧な基盤を提供します。
3
Step 3
ビジュアルとオーディオを追加
関連する商品画像、ストック映像、バックグラウンドミュージックでビデオを強化します。アクセス性とエンゲージメントを向上させるために、正確な字幕/キャプションを生成することもできます。
4
Step 4
エクスポートと共有
満足したら、高解像度の商品ビデオをさまざまなプラットフォーム対応の形式でエクスポートします。魅力的なeコマースビデオが販売を促進し、顧客に情報を提供する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例

顧客の声をフィーチャーした本格的なAIパワードビデオを制作し、信頼を築き、商品価値を効果的に示します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIで私のeコマース商品ビデオをどのように強化できますか？

HeyGenのAIプロダクトビデオジェネレーターを使用すると、リアルなAIアバターとテキストビデオ機能を備えた素晴らしいビデオを作成できます。ダイナミックなテキストアニメーションとボイスオーバーを組み込んで、視聴者を魅了し、ブランドストーリーを効果的に伝えるプロフェッショナルな商品ビデオを迅速に生成できます。これにより、マーケティングコンテンツの作成が支援されます。

HeyGenはプロフェッショナルな商品デモビデオを迅速に作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、商品デモビデオの作成を簡素化するために豊富なビデオテンプレートライブラリを備えた直感的なオンラインエディターを提供しています。ドラッグアンドドロップインターフェースとメディアライブラリサポートを組み合わせることで、eコマース商品ショーケースのための高品質な商品ビデオを効率的に制作できます。

HeyGenは私のブランドの美学に合わせて商品ショーケースビデオをカスタマイズするのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは商品ショーケースビデオの広範なカスタマイズを可能にします。ロゴや特定の色を含むブランディングコントロールを組み込むことができ、カスタム音楽やテキストオーバーレイと共に、すべてのビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenはさまざまなマーケティングチャネル向けに多様な商品ビデオを作成するのをどのようにサポートしますか？

HeyGenは、eコマースチュートリアルビデオジェネレーターからソーシャルメディア広告まで、さまざまなタイプの商品ビデオの生成を支援します。アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションにより、すべてのデジタルマーケティングおよびeコマースチャネル向けにプラットフォーム対応のコンテンツを確保します。