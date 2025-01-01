Eコマース製品ビデオメーカー: AIで売上を向上
直感的なテンプレートとシーンを使用して、コンバージョンを促進する魅力的な製品ビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアプラットフォームでのエンゲージメントを高めることを目指すeコマースマーケティングチーム向けに、45秒のダイナミックなビデオを開発してください。このビデオは、ファッションアクセサリーのコレクションを迅速に紹介し、トレンディな背景音楽を用いた活気あるモダンなビジュアルスタイルを採用します。多様な「テンプレートとシーン」を組み込み、さまざまなソーシャルメディアフォーマットに合わせて「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用し、理想的な「eコマース製品ビデオメーカー」ソリューションを提供します。
高級ブランドをターゲットにした90秒の没入型製品ショーケースビデオを制作し、ウェブサイトで「スタジオ品質のビジュアル」を求める顧客にアピールします。ビデオはシネマティックな美学を採用し、スローモーションショットとドラマチックな照明を特徴とし、洗練されたサウンドデザインを組み合わせます。「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用してカスタム製品映像をシームレスに統合し、「字幕/キャプション」を追加してアクセシビリティを高め、詳細な製品説明を魅力的な「製品ビデオ」に変えます。
オンライン小売業者向けに、複雑な製品機能を説明するクイックで教育的な「ハウツービデオ」を作成するための30秒の情報ビデオを設計します。ビジュアルアプローチは本物で親しみやすく、明確なステップバイステップのプロセスを示し、フレンドリーで励みになるトーンを持たせます。「ボイスオーバー生成」を使用して明確な指示を提供し、「AIアバター」を専門ガイドとして展開し、「製品ビデオを作成」するプロセスを効率的に簡素化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてeコマース製品ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはその高度なAIビデオジェネレーターを活用して、製品ビデオの作成を革新します。ユーザーはテキストスクリプトを簡単に魅力的な製品ビデオに変換でき、リアルなデジタルアバターとスタジオ品質のビジュアルを特徴とする、比類のないeコマース製品ビデオメーカーです。
HeyGenで自分の資産やブランディングを使って製品ビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenの直感的なオンラインエディターにはドラッグアンドドロップエディターがあり、資産をアップロードして特定のブランディングコントロールを適用できます。製品を効果的に強調するためにビデオの背景を削除することも可能です。
HeyGenを効率的な製品ビデオメーカーにする技術的な特徴は何ですか？
HeyGenはAIクリエイティブエージェントと豊富なビデオテンプレートのおかげで迅速な作成ワークフローを提供します。この強力なビデオ生成技術には、アスペクト比のリサイズと高解像度MP4でのエクスポートが含まれており、製品ビデオがどのプラットフォームでも準備できるようにします。
HeyGenはどのようにして製品ビデオをより魅力的にすることができますか？
HeyGenはリアルなAIアバターとシームレスなボイスオーバー生成を使用して、非常に魅力的な製品デモを作成する力を与えます。さらに、字幕/キャプションを追加して、ソーシャルメディア広告やその他のマーケティングチャネルでのアクセシビリティと効果を最大化し、視覚的に魅力的なビデオを作成します。