Eコマース製品ビデオメーカー: AIで売上を向上

直感的なテンプレートとシーンを使用して、コンバージョンを促進する魅力的な製品ビデオを簡単に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアプラットフォームでのエンゲージメントを高めることを目指すeコマースマーケティングチーム向けに、45秒のダイナミックなビデオを開発してください。このビデオは、ファッションアクセサリーのコレクションを迅速に紹介し、トレンディな背景音楽を用いた活気あるモダンなビジュアルスタイルを採用します。多様な「テンプレートとシーン」を組み込み、さまざまなソーシャルメディアフォーマットに合わせて「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用し、理想的な「eコマース製品ビデオメーカー」ソリューションを提供します。
サンプルプロンプト2
高級ブランドをターゲットにした90秒の没入型製品ショーケースビデオを制作し、ウェブサイトで「スタジオ品質のビジュアル」を求める顧客にアピールします。ビデオはシネマティックな美学を採用し、スローモーションショットとドラマチックな照明を特徴とし、洗練されたサウンドデザインを組み合わせます。「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用してカスタム製品映像をシームレスに統合し、「字幕/キャプション」を追加してアクセシビリティを高め、詳細な製品説明を魅力的な「製品ビデオ」に変えます。
サンプルプロンプト3
オンライン小売業者向けに、複雑な製品機能を説明するクイックで教育的な「ハウツービデオ」を作成するための30秒の情報ビデオを設計します。ビジュアルアプローチは本物で親しみやすく、明確なステップバイステップのプロセスを示し、フレンドリーで励みになるトーンを持たせます。「ボイスオーバー生成」を使用して明確な指示を提供し、「AIアバター」を専門ガイドとして展開し、「製品ビデオを作成」するプロセスを効率的に簡素化します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Eコマース製品ビデオメーカーの仕組み

プロフェッショナルな製品ビデオを簡単に作成し、オーディエンスを魅了し、売上を向上させる、eコマース成功のために設計された直感的なプラットフォーム。

1
Step 1
テンプレートを選択
さまざまな製品タイプとマーケティング目標に合わせたプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートから選択して開始します。これにより、「テンプレートとシーン」機能を活用して作成を迅速に開始できます。
2
Step 2
資産をアップロード
製品画像、ビデオクリップ、ブランドロゴをアップロードしてビデオをパーソナライズします。「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、アップロードした資産を含むビジュアルコンテンツをシームレスに統合します。
3
Step 3
ダイナミックなナレーションを追加
スクリプトからのリアルな「ボイスオーバー生成」でビデオを高めるか、デジタルアバターを使用して製品メッセージを効果的に伝えます。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、ソーシャルメディア広告やオンラインストアの製品ページなど、さまざまなプラットフォームに最適化されるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声を活用して製品を紹介

製品の信頼性と信頼を築くために、AIビデオを開発して、製品に関する本物の顧客体験やテスティモニアルを強調します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてeコマース製品ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはその高度なAIビデオジェネレーターを活用して、製品ビデオの作成を革新します。ユーザーはテキストスクリプトを簡単に魅力的な製品ビデオに変換でき、リアルなデジタルアバターとスタジオ品質のビジュアルを特徴とする、比類のないeコマース製品ビデオメーカーです。

HeyGenで自分の資産やブランディングを使って製品ビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenの直感的なオンラインエディターにはドラッグアンドドロップエディターがあり、資産をアップロードして特定のブランディングコントロールを適用できます。製品を効果的に強調するためにビデオの背景を削除することも可能です。

HeyGenを効率的な製品ビデオメーカーにする技術的な特徴は何ですか？

HeyGenはAIクリエイティブエージェントと豊富なビデオテンプレートのおかげで迅速な作成ワークフローを提供します。この強力なビデオ生成技術には、アスペクト比のリサイズと高解像度MP4でのエクスポートが含まれており、製品ビデオがどのプラットフォームでも準備できるようにします。

HeyGenはどのようにして製品ビデオをより魅力的にすることができますか？

HeyGenはリアルなAIアバターとシームレスなボイスオーバー生成を使用して、非常に魅力的な製品デモを作成する力を与えます。さらに、字幕/キャプションを追加して、ソーシャルメディア広告やその他のマーケティングチャネルでのアクセシビリティと効果を最大化し、視覚的に魅力的なビデオを作成します。