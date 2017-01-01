Eコマース製品ビデオジェネレーター: 驚くべきビデオを素早く作成
製品説明を魅力的なビデオに変換し、AIを活用したテキスト-ビデオ作成で、eコマースマーケティングをこれまで以上に簡単にします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eコマースマーケターとコンテンツクリエイター向けに設計された60秒間の製品デモビデオを開発してください。ビジュアルは明確で指導的なもので、プラットフォームの動作中の鮮明な画面録画とプロフェッショナルで落ち着いたナレーションを組み合わせます。ユーザーが多様な「テンプレートとシーン」を使用してビデオを簡単にカスタマイズし、先進的な「ボイスオーバー生成」機能でナレーションをパーソナライズできることを強調し、シームレスな作成体験を保証します。
起業家志望者とマーケティングチームがオンラインプレゼンスを向上させることを目指した30秒間のソーシャルメディア広告を制作してください。ビデオは、トレンドの背景音楽を伴ったテンポの速い、視覚的に豊かな美学が必要で、TikTokやInstagram Reelsのようなプラットフォームで最大のエンゲージメントを確保します。「字幕/キャプション」がアクセシビリティのために自動生成され、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」が異なるソーシャルチャネルに簡単に適応できる方法を示します。
製品ビデオメーカーの新しいユーザーを対象にした90秒間の説明ビデオを作成し、ビデオ作成の初期ステップを案内します。ビジュアルスタイルはクリーンでフレンドリーなもので、概念を説明するためにシンプルなアニメーションを取り入れ、温かく親しみやすいナレーションを伴います。このビデオは、「AIアバター」を使用して情報を提示する簡単さと、「メディアライブラリ/ストックサポート」がビデオコンテンツを豊かにし、プロフェッショナル品質のビデオを誰でも利用できるようにする方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは製品ビデオメーカーのクリエイティブプロセスをどのように向上させますか？
HeyGenは、直感的なドラッグ＆ドロップエディターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供する強力なプラットフォームで、製品ビデオメーカーを支援します。これにより、ユニークなクリエイティブビジョンを反映した視覚的に魅力的な製品ショーケースビデオを迅速に作成できます。
HeyGenのAIプロダクトビデオジェネレーターは製品デモビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenのAIプロダクトビデオジェネレーターは、先進的なAIアバターと効率的なテキスト-ビデオ作成機能を活用し、詳細な製品デモビデオの制作を大幅に簡素化します。これにより、複雑な従来のセットアップなしでスケーラブルなコンテンツ作成を実現します。
HeyGenを使用して生成できる製品マーケティングコンテンツの種類は何ですか？
HeyGenは、多様なeコマースマーケティングコンテンツを生成できる多用途なプラットフォームで、魅力的な製品デモビデオ、エンゲージングな製品ショーケースビデオ、インパクトのある製品発表ビデオを含みます。多様なプロモーションニーズに対応するオールインワンのeコマース製品ビデオジェネレーターとして機能します。
HeyGenは製品ビデオのブランディングとカスタマイズのオプションを提供していますか？
はい、HeyGenは製品ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにするための広範なブランディングコントロールを提供します。ユーザーはロゴやブランドカラーを簡単に組み込んで、すべてのソーシャルメディアやマーケティングチャネルで一貫性を保つことができます。