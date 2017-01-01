小規模ビジネスオーナーを対象にした新しいスマートホームデバイスの45秒間の製品発表ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはスリークで未来的なもので、ダイナミックなカットとクリーンな製品ショットを特徴とし、アップビートでインスパイアリングなサウンドトラックで補完されます。このビデオは、AIプロダクトビデオジェネレーターの力を示し、「スクリプトからのテキスト-ビデオ」を活用して主要な利点を語り、デバイスのユニークな販売ポイントを説明するリアルな「AIアバター」を紹介します。

