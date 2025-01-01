Eコマース広告動画メーカー: 効果的な動画広告を作成
直感的なテンプレートとシーンを活用して、売上を伸ばし、制作コストを削減しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
パフォーマンスマーケターとオンラインショップをターゲットにした45秒のダイナミックなeコマース広告動画を作成してください。テンポの速いモダンなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックで視聴者を魅了します。この広告は、事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用して動画広告を簡単に作成できることを強調します。誰でも基本的なアイデアを迅速にカスタマイズし、効果的な動画広告に変えることができることを力強く示します。
最先端の技術を活用して効果的な動画広告を作成したいと考えているマーケターを対象にした60秒の説得力のあるAI広告を開発してください。この動画は、革新的でやや未来的なビジュアルスタイルを採用し、自信に満ちた権威ある声で、スクリプトから動画への変換を使用してバイラルスクリプトを魅力的なコンテンツに変える方法を説明します。テキストから最終制作までのシームレスなプロセスを示し、この機能がどのようにして効果的なキャンペーンのための新たな創造的自由を解放するかを強調します。
予算を抑えた小規模ビジネスやコンテンツクリエイター向けに、15秒の本格的なUGC動画を制作し、一般的な問題とその簡単な解決策を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは親しみやすく非公式で、真の友好的なナレーション生成を特徴とし、高品質なコンテンツを簡単に作成できる方法を示します。この動画は、プロの声優を必要とせずに説得力のある物語を低コストで制作できることを効果的に示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のビジネスのために効果的な動画広告の作成を簡素化しますか？
HeyGenは、直感的なAI動画広告メーカーを提供することで、効果的なeコマース広告動画を迅速に生成したいビジネスに最適です。私たちのプラットフォームは、動画広告をカスタマイズし、効果的な動画広告パフォーマンスを達成するためのさまざまなツールを提供します。
HeyGenはAIを使用してユニークなUGCや製品動画を作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターを使用してスクリプトを話すUGC動画や製品動画を生成することを可能にします。これにより、従来の撮影の必要なく、多様で魅力的なコンテンツを作成し、クリエイティブな成果を向上させることができます。
HeyGenで動画広告をカスタマイズするためのクリエイティブなオプションは何ですか？
HeyGenは、動画広告テンプレートの豊富なライブラリとドラッグ＆ドロップエディターを提供し、動画広告を完全にカスタマイズする力を与えます。ブランドを組み込んだり、さまざまなアニメーションや音楽を選んだり、クリエイティブなビジョンに合わせてすべての要素を微調整することができます。
HeyGenはどのようにしてAI広告の品質とリーチを向上させますか？
HeyGenは、スクリプトから動画への変換やナレーション生成などの機能を備えた、シネマティックな製品ショットから証言AI広告まで、高品質なAI広告を効率的に制作するのに役立ちます。私たちのプラットフォームは、AI生成コンテンツが洗練され、すべてのプラットフォームでバイラルスクリプトに対応できるようにします。