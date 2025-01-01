生態学的マッピングビデオメーカー: 驚異的な地図アニメーション

AIプラットフォームを使用して、説得力のあるマッピングビデオを作成し、データを視覚化します。正確なボイスオーバー生成を特徴としています。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
非営利の保全組織向けに、インタラクティブな地図を使用した成功した土地再生プロジェクトを紹介する30秒の魅力的な短編ビデオを開発してください。視覚スタイルは鮮やかでストーリーテリングに焦点を当て、再生の進捗を強調するダイナミックなアニメーションを使用し、心を高揚させる音楽と明確なナレーターで強調されます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、保全の物語を生き生きとさせてください。
サンプルプロンプト2
都市計画者を対象に、提案された都市開発プロジェクトをカスタムマップと詳細なデータビジュアライゼーションを通じて視覚化する60秒の情報ビデオを制作してください。ビデオはプロフェッショナルで非常に詳細な視覚スタイルが必要で、AIアバターを使用して主要な統計を明確に提示し、プロフェッショナルで説明的なボイスオーバーと明確な字幕/キャプションでサポートされます。最終出力がさまざまなプラットフォームに適応できるように、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してください。
サンプルプロンプト3
地元企業向けに、地元のアトラクションやサービスをプロモーションする15秒のキャッチーなソーシャルメディアビデオを作成してください。視覚的な美学はトレンディで視覚的に魅力的であり、パンチの効いたボイスオーバーとアップビートな音楽で主要な場所を素早く強調します。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーン、スクリプトからのテキストビデオを効果的に利用して、即座にインパクトを与えるべきです。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

生態学的マッピングビデオメーカーの使い方

直感的なAIプラットフォームを使用して、コーディングなしで生態学的データを魅力的なマッピングビデオとダイナミックなアニメーションに変換します。

1
Step 1
マッピングビデオを作成する
プロフェッショナルなビデオテンプレートまたは空白のシーンから選択して始めます。HeyGenの直感的なドラッグアンドドロップ編集を利用して、ダイナミックなマッピングビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
カスタムマップビジュアルを追加する
特定のカスタムマップ、データビジュアライゼーション、またはその他の関連する生態学的アセットをメディアライブラリからアップロードします。HeyGenは、これらの要素をシーンにシームレスに組み込むことを可能にします。
3
Step 3
魅力的なボイスオーバーを生成する
スクリプトからリアルなボイスオーバーを生成して、生態学的マッピングビデオを生き生きとさせます。このHeyGenの機能により、地図アニメーションのナレーションが明確になり、複雑なデータポイントを簡単に説明できます。
4
Step 4
プロジェクトをエクスポートして共有する
すべてのデータとアニメーションが完成した生態学的マッピングビデオを、さまざまなプラットフォームで共有可能なアセットに適した形式でエクスポートします。あなたのプロフェッショナルなビデオは、情報を提供し、関心を引く準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

生態学的マッピングトレーニングを強化する

AIを活用したビデオを利用して、生態学的マッピング技術とデータ分析のトレーニングプログラムでのエンゲージメントと保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenは、地図を含むデータビジュアライゼーションビデオをどのように強化できますか？

HeyGenは、ダイナミックなアニメーションと直感的なプラットフォームを使用して、インパクトのあるデータビジュアライゼーションビデオを作成する力を与えます。HeyGenは地図を直接生成しませんが、カスタムマップや生態学的マッピングデータを視覚的なアセットとしてプロフェッショナルなビデオテンプレートに簡単に統合し、プレゼンテーションを強化できます。

自分のカスタムマップや視覚的アセットをHeyGenビデオに統合できますか？

はい、HeyGenはカスタムマップやその他の視覚的アセットのシームレスな統合を可能にし、ユニークなマッピングビデオを作成できます。準備した地図の画像やビデオクリップをアップロードし、HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能と組み合わせて、包括的なプレゼンテーションを作成してください。

HeyGenは、共有可能なマッピングビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなビデオテンプレートと強力な編集ツールを提供し、高品質で共有可能なマッピングビデオを制作します。ボイスオーバー生成とダイナミックなアニメーションを活用して、コンテンツを魅力的でさまざまなプラットフォームで簡単に共有できるようにします。

HeyGenは、生態学的マッピングのような複雑なビデオプロジェクトの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenのAIプラットフォームは、スクリプトからのテキストビデオやドラッグアンドドロップ編集などの機能を提供することで、生態学的マッピングビデオのような複雑なビデオ制作を簡素化します。これにより、ナラティブとデータに集中し、複雑な情報を明確で説得力のあるビデオコンテンツに変換することができます。