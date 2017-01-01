忙しい著者や出版社をターゲットにした、電子書籍プロモーションのための簡単なソリューションを紹介する、30秒のダイナミックなプロモーションビデオを作成してください。このビデオは、速いペースでインスピレーションを与えるシーンと鮮やかなテキストアニメーション、そしてアップビートな音楽を特徴とするべきです。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を強調し、ユーザーがプロフェッショナルな見た目のプロモを迅速に組み立てられることを示しましょう。

