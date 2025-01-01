eBay出品者向けチュートリアル動画ジェネレーター: AI動画で売上を伸ばそう

リスティング写真をAIアバターを使ったダイナミックな動画に変換し、売上を伸ばし、より多くの購入者を引き付けましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいeBayの出品者に最適な45秒のハウツー動画を開発し、「壊れやすい商品の梱包」などの販売の特定の側面についての説明動画として機能します。動画には、視聴者を明確なステップバイステップのビジュアルで案内するフレンドリーなAIアバターが登場し、HeyGenによって生成されたクリアな音声と読みやすい字幕/キャプションで最大限のアクセシビリティと理解をサポートします。
サンプルプロンプト2
経験豊富なeBayの出品者を対象に、売上を伸ばし、ソーシャルメディアプラットフォームでのリーチを拡大するための60秒のプロモーション動画を制作します。この動画は、プロフェッショナルでインスパイアリングなビジュアルスタイルを採用し、成功した商品リスティングとポジティブな購入者のフィードバックのクイックカットを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を使用して作成された魅力的なスクリプトを通じて生き生きと表現され、さまざまなソーシャルチャンネルに適したアスペクト比に最適化されています。
サンプルプロンプト3
忙しいeBayの出品者にとって、一般的な問題に対する迅速な解決策を求めるのに理想的な、既製のビデオテンプレートを利用した15秒の簡潔なクイックチップ動画をデザインします。ビジュアルプレゼンテーションは明るくミニマリストで、画面上のテキストアニメーションと重要なポイントに焦点を当て、アップビートなバックグラウンドトラックとクイックなナレーションを伴います。HeyGenのテンプレート＆シーン機能を活用して、これらの情報豊富なビデオスニペットを迅速に作成します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

eBay出品者向けチュートリアル動画ジェネレーターの使い方

プロフェッショナルな商品動画を簡単に作成し、eBayリスティングを強化し、より多くの購入者を引き付け、リーチを拡大しましょう。

1
Step 1
動画の基盤を選択
さまざまなデザイン済みのビデオテンプレートから選ぶか、スクリプトを入力してAI動画ツールを活用します。この最初のステップで、提供されたテンプレート＆シーンを利用して商品動画作成の基盤を設定します。
2
Step 2
ビジュアルをカスタマイズ
商品リスティング画像やその他のメディアを簡単にアップロードして動画をパーソナライズします。メディアライブラリ/ストックサポートを活用して多様なビジュアルを追加し、リスティング写真を効果的に動画に変換します。
3
Step 3
魅力的なナレーションを生成
音声生成を活用して動画を魅力的な音声で強化します。テキストを入力して、主要な特徴を強調する魅力的な説明動画コンテンツや詳細な商品説明を作成できます。
4
Step 4
動画をエクスポートして共有
完成したら、アスペクト比のリサイズ＆エクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたeBay動画メーカーの作成物を最適化します。完成した動画をeBayリスティング、ソーシャルメディア、またはYouTubeにアップロードして、売上を伸ばし、エンゲージメントを高めましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

明確な商品説明動画を開発

商品特徴を紹介し、購入者の問い合わせを減らすための分かりやすいハウツーガイドや説明動画をデザインします。

よくある質問

HeyGenはeBay出品者にとって効果的なAI動画ツールとしてどのように役立ちますか？

HeyGenは、eBay出品者がAIアバターとテキストから動画への機能を使用して、魅力的な商品動画やハウツーガイドを簡単に作成できるようにします。スクリプトを入力するだけで、eBayリスティングを強化するのに最適なプロフェッショナルなコンテンツを生成します。

HeyGenは既存の商品のリスティング画像をeBay用の動画に変換できますか？

はい、HeyGenは現在の商品のリスティング画像をダイナミックな商品動画に変換するプロセスを簡素化します。カスタマイズ可能なビデオテンプレートと豊富なメディアライブラリを活用して、ビジュアルを強化し、魅力的なコンテンツを作成します。

HeyGenは私のeBay動画をプロフェッショナルでブランド化されたものにするためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、AIアバター、カスタマイズ可能なナレーション、ブランドコントロールなどの高度な機能を提供し、eBay動画がプロフェッショナルで一貫した外観を保つようにします。ロゴを簡単に追加し、さまざまなテンプレートから選んでブランドアイデンティティを反映させることができます。

HeyGenの動画ジェネレーターはeBay出品者が売上とエンゲージメントを向上させるのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、高品質な商品動画や説明動画の作成を簡素化し、購入者を魅了し、エンゲージメントを高め、売上を向上させる可能性があります。直感的なプラットフォームを使用して、さまざまなプラットフォーム（ソーシャルメディアやYouTubeなど）でコンテンツを生成、カスタマイズ、共有することが簡単です。