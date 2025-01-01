イースターカードビデオメーカー：素早く楽しいグリーティングを作成

無料のテンプレートとシーンを使って、美しく個性的なアニメーションイースターグリーティングを数分でデザイン。デジタルイースターカードを簡単にカスタマイズして共有できます。

家族や友人にぴったりの30秒の心温まるアニメーションイースターグリーティングを作成し、パステルカラーのビジュアルと感動的なオーケストラ音楽を特徴とします。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、愛する人からの個別メッセージを追加し、真にユニークなデジタルイースターカードを作りましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスや顧客向けに動画をカスタマイズしたい個人に最適な45秒のモダンなデジタルイースターカードをデザインします。ビジュアルスタイルはクリーンで、控えめなイースターモチーフと穏やかなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルでありながら祝祭感のある仕上がりにします。
サンプルプロンプト2
テクノロジーに精通したクリエイターをターゲットにした、60秒の活気に満ちたエネルギッシュなAIイースタービデオを制作します。ビジュアルスタイルは革新的で明るい色彩とシンセポップ音楽を特徴とし、HeyGenのAIアバターを活用してユニークなホリデーメッセージを届けます。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャーがソーシャルメディアでの共有に焦点を当てた、イースターテンプレートを使用した楽しく遊び心のある15秒のビデオを開発します。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、アップビートなポップミュージックを使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートをフル活用してダイナミックな背景と祝祭要素を取り入れます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

イースターカードビデオメーカーの使い方

AIを活用したビデオメーカーで、素晴らしいアニメーションイースターグリーティングを数分で簡単に作成し、祝祭の喜びを共有しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選択
イースターテンプレートの祝祭コレクションを閲覧するか、白紙のキャンバスから始めて、多様なテンプレートとシーンを使用して理想のビデオをデザインします。
2
Step 2
コンテンツを追加
個別のテキスト、画像、またはAIアバターを追加して、ユニークで個性的なイースターグリーティングを作成します。スクリプトからのテキストビデオをサポートしており、魅力的なビデオに変換できます。
3
Step 3
オーディオとブランディングを適用
祝祭感のあるイースターをテーマにした音楽トラックを適用するか、ボイスオーバー生成を使用してカスタムナレーションを追加します。オーディオレベルを調整してメッセージを完璧に仕上げます。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成したビデオを高解像度でダウンロードし、鮮明な見た目を実現した後、ソーシャルメディアプラットフォームで簡単に共有するか、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して直接愛する人と共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

個別のビデオカードを迅速に制作

AIビデオを活用して、高品質でカスタマイズされたイースタービデオカードを効率的に生成し、あらゆる受取人に対応。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAIイースタービデオカードを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは直感的なAIイースタービデオメーカーで、個別のイースターグリーティングの作成を簡単にします。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、ユニークなデジタルイースターカードを手軽にデザインできます。

HeyGenでアニメーションイースターグリーティングを個別にカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、ユニークな要素で動画をカスタマイズできる幅広いイースターテンプレートを提供しています。カスタマイズ可能なアバター、高度なアニメーション、イースターをテーマにした音楽を取り入れて、個性的なイースターグリーティングを作成できます。

HeyGenはイースタービデオカードを強化するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、自然なナレーションのためのAI音声合成と豊かなビジュアルのための広範なメディアライブラリをユーザーに提供します。また、完成したアニメーションイースターグリーティングを高解像度でダウンロードでき、ソーシャルメディアでの共有に最適です。

HeyGenはすぐに使えるイースターテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはクリエイティブプロセスを迅速に開始するためのプロフェッショナルにデザインされたさまざまなイースターテンプレートを提供しています。これらのテンプレートを使用すると、ゼロから始めることなく、魅力的なデジタルイースターカードやマーケティングコンテンツをすぐに制作できます。