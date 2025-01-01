収益報告ビデオメーカー：財務更新を簡素化

HeyGenの強力なテキストからビデオへの機能で、複雑な財務データを魅力的なビジュアルストーリーに変換します。

投資家やステークホルダー向けに設計された60秒の四半期報告ビデオを制作し、AIアバターが主要な財務ハイライトを伝えます。ビジュアルスタイルは企業的で信頼性があり、明確で権威あるナレーションを補完します。HeyGenのAIアバターを活用して、複雑なデータを魅力的で人間味のある形式で提示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
内部チームを対象とした45秒の財務インサイトビデオを作成し、生データを簡単に理解できるビジュアルに変換します。このビデオは、モダンでクリーンな美学を採用し、動的なテキストアニメーションと明るくモチベーションを高めるサウンドトラックを組み込みます。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、統計的詳細と重要なポイントの最大限の理解を確保します。
サンプルプロンプト2
忙しい経営者やPRチームに迅速な更新が必要な30秒の収益報告ビデオを設計します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、ブランド化されており、重要な情報を直接伝えます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、インパクトのある収益報告ビデオメーカーソリューションの作成を簡単にします。
サンプルプロンプト3
金融アナリストや外部メディア向けに、四半期の業績を詳述した50秒の財務報告ビデオを開発します。プレゼンテーションは事実に基づき信頼性があり、プロフェッショナルなAIナレーションと控えめな背景音楽で集中力を維持します。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、スクリプトを変換し、この包括的な財務報告ビデオを簡単に生成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

収益報告ビデオメーカーの使い方

複雑な財務データを魅力的なビデオレポートに簡単に変換します。投資家やステークホルダーを魅了するプロフェッショナルでインパクトのある収益プレゼンテーションを作成します。

1
Step 1
プロフェッショナルなテンプレートを選ぶ
HeyGenのプロフェッショナルにデザインされた報告テンプレートのライブラリから選択して始めます。これらのシーンは、財務インサイトを視覚的に示すための構造化されたフレームワークを提供します。
2
Step 2
財務データを追加する
主要な財務指標とナラティブを入力します。動的なテキストアニメーションとデータビジュアライゼーションを使用して、重要な数値、トレンド、成果を明確かつ魅力的に強調します。
3
Step 3
魅力的なAIナレーションを作成する
スクリプトから自然な音声のAIナレーションを生成します。さまざまな声から選択して収益報告をナレーションし、ビデオ全体で一貫したプロフェッショナルなトーンを確保します。
4
Step 4
レポートをエクスポートして共有する
必要に応じて異なるプラットフォーム用にアスペクト比を調整し、ビデオを最終化します。高品質の財務インサイトビデオをエクスポートし、投資家やステークホルダーとシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

財務報告の理解を向上

.

動的なAI生成ビデオ説明を通じて、複雑な収益報告と財務インサイトのステークホルダーの理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてステークホルダー向けの魅力的な財務インサイトビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、複雑な財務データを魅力的な財務インサイトビデオに変換する力をユーザーに提供します。直感的なAIビデオメーカーを使用して、投資家やステークホルダーと効果的にコミュニケーションを取り、エンゲージメントと理解を向上させるプロフェッショナルなビデオを簡単に生成できます。

HeyGenは収益報告ビデオの制作を効率化するAI機能を提供していますか？

はい、HeyGenは高度なAIを活用して、収益報告ビデオの制作を大幅に効率化します。テキストからビデオへの機能とAIナレーション、動的なテキストアニメーションを組み合わせて、包括的で魅力的な四半期報告ビデオを迅速に作成できます。

HeyGenは四半期報告ビデオのコンテンツとブランディングをカスタマイズするためのツールを提供していますか？

HeyGenは、さまざまな報告テンプレートを備えた強力なビデオエディターを提供し、カスタマイズを簡単にします。ロゴや色を含むブランディングコントロールを簡単に適用し、データビジュアライゼーションを組み込んで、財務報告ビデオが会社のアイデンティティに完全に一致し、財務データを効果的に伝えることを保証します。

HeyGenはさまざまなプラットフォームに適した高品質の財務報告ビデオをエクスポートできますか？

もちろんです。HeyGenは、さまざまなアスペクト比で高品質の財務ビデオをエクスポートすることをサポートしており、どのプラットフォームにも最適化されています。プロフェッショナルな収益報告ビデオを効率的に制作し、チームや外部のオーディエンスと共有できます。