魅力的な教育のための初期システム学習ビデオメーカー
AIを活用した教育ビデオメーカーを利用して、複雑なトピックを簡素化し、リアルなAIアバターを使用してより速く魅力的なコンテンツを作成しましょう。
見込み学生やスキルアップを目指す成人学習者を対象としたオンラインコースの60秒のプロモーションビデオを開発してください。このビデオは、AIビデオプラットフォームの能力を紹介し、HeyGenのAIアバター機能を活用して、クリーンでモダンな美学で主要なコースのハイライトを伝えるプロフェッショナルなAIトーキングアバターをフィーチャーします。
新入社員や企業学習者向けの90秒のトレーニングビデオを制作し、新しい会社方針に関するクイックチュートリアルとして機能させ、専門のトレーニングビデオメーカーを利用します。ビジュアルとオーディオスタイルは情報的でプロフェッショナルであり、明確なオンスクリーンテキストとデモンストレーションが含まれ、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能によって強化され、正確で簡単にフォローできる指示と同期されたビジュアルを確保します。
親や地域社会のメンバーを対象とした30秒の学校マーケティングビデオを作成し、先進的な教育プログラムを強調します。スタイルは高揚感があり、インスピレーションを与えるもので、鮮やかなアニメーション要素とダイナミックなバックグラウンドミュージックを組み合わせ、HeyGenの柔軟なテンプレートとシーンを使用して迅速に組み立て、プロフェッショナルで魅力的な出力を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教育ビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenはAIを活用した教育ビデオメーカーとして、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換することができます。リアルなAIトーキングアバターとプロフェッショナルなボイスオーバー生成を活用して、高品質なトレーニングビデオやオンラインコースを迅速に制作できます。
HeyGenは魅力的なeラーニングコンテンツを制作するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートやプロフェッショナルな字幕追加機能を含む、魅力的なeラーニングコンテンツを制作するための強力な機能を提供しています。プラットフォームのAI編集機能とアニメーション教育ビデオのオプションは、ダイナミックなオンラインコースやトレーニング資料を提供するのに最適です。
HeyGenは既存の資料をビデオ形式に変換するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは既存の資料をダイナミックなトレーニングビデオに変換するプロセスを簡素化します。スクリプトやPDFコンテンツをテキストからビデオへの機能を使用して簡単に魅力的なビデオに変換し、初期システム学習ビデオメーカーの体験を向上させることができます。
学校のマーケティングや特定のブランディングニーズに合わせてビデオをカスタマイズすることは可能ですか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴや色を使用してビデオをカスタマイズすることができ、学校のマーケティングビデオに最適です。さまざまなテンプレートとAIトーキングアバターを活用して、プロフェッショナルでブランドに合ったコンテンツを効率的に作成できます。