HeyGenは、先進的なAIテキストからビデオへの技術を使用して、テキストを魅力的なビデオに変換することで、ユーザーがAI教育ビデオメーカーになることを可能にします。さまざまなAIアバターオプションから選択し、リアルなAIボイスを生成して、学生に効果的にコンテンツを届けることができます。これにより、ビデオ制作プロセス全体が簡素化されます。