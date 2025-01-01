初期教育ビデオメーカー：魅力的なレッスンを素早く作成

HeyGenのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトから魅力的なビデオにレッスンを変換し、若い学習者を力づけ、学習の関与を高めましょう。

161/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
幼稚園児と1年生向けに基本的な形を説明する45秒の教育ビデオをデザインしてください。この「教育ビデオ作成」プロジェクトは、クリーンで漫画のようなグラフィック、アップビートな背景音楽、そして学生のガイドとしての熱心なAIアバターを特徴とします。魅力的な視覚と音声のスタイルが、明確な理解と記憶を保証します。
サンプルプロンプト2
初等教育の学生向けに、興味深い動物や自然現象を紹介する60秒の「面白い事実」ビデオを開発してください。HeyGenの「テンプレートとシーン」を利用して、ダイナミックで魅力的なビジュアルを作成し、素早いシーンチェンジとエキサイティングな効果音、そして自信に満ちた説明的な声を伴います。このマルチメディア作成は、若い視聴者を引きつけ、好奇心を刺激します。
サンプルプロンプト3
親と幼児向けに、簡単な家庭実験やクラフトを示す30秒の「ハウツー」ビデオを作成してください。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、書かれたガイドを柔らかく、温かく、招待的なビデオに変換します。柔らかい色と安心感のある声で、この初期教育ビデオジェネレーターは、アクセスしやすく実用的な活動を通じて学習の関与を促進します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

初期教育ビデオメーカーの使い方

若い学習者向けの魅力的な教育ビデオを簡単に作成します。レッスンをダイナミックなマルチメディア体験に変えるのは、ほんの数ステップです。

1
Step 1
教育スクリプトを作成
まず、レッスン内容をアウトライン化します。AIテキストビデオ機能を使用して、アイデアを瞬時に基礎的なビデオスクリプトに変換し、魅力的な初期教育ストーリーの基盤を築きます。
2
Step 2
魅力的なビジュアルを選択
若い学習者向けにデザインされた鮮やかなビデオテンプレートとシーンのライブラリから選択します。キャラクターや背景を簡単に選び、初期教育のトピックを生き生きとさせ、学生の注意を引きます。
3
Step 3
ボイスオーバーと字幕を追加
コンテンツのアクセシビリティと理解を高めるために、ボイスオーバー生成機能を利用します。多様な学習スタイルをサポートするためにキャプションを含め、すべての若い学習者が効果的にフォローできるようにします。
4
Step 4
レッスンをエクスポートして共有
さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、初期教育ビデオを完成させます。高品質でマルチメディア作成をエクスポートし、若い学生を魅了し、楽しく記憶に残る学びを提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な教育スニペットを共有

.

ソーシャルメディア向けに魅力的で短いビデオクリップを迅速に制作し、学習を促進し、親や学生とつながります。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な初期教育ビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、AIアバターとダイナミックなビデオテンプレートを活用して、教育ビデオを簡単に作成できるようにします。AIのテキストビデオ機能とボイスオーバー生成により、若い学習者の学習の関与を高め、理想的な初期教育ビデオメーカーとなります。

HeyGenは教育ビデオ作成のためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは強力なAI教育ビデオメーカーとして、スクリプトをAIアバターとリアルなボイスオーバーを備えたプロフェッショナルなビデオに変換します。このAIテキストビデオ機能は、魅力的な教育ビデオコンテンツの制作を大幅に効率化します。

HeyGenは若い学習者に教育ビデオをアクセスしやすくするためのツールを提供していますか？

はい、HeyGenは自動字幕/キャプションや多様なボイスオーバーオプションなどの機能を含む効果的な初期教育ビデオメーカーです。これらのツールは、若い学習者と学生の高い学習の関与を維持するのに役立ちます。

HeyGenは初期教育ビデオジェネレーターとしてのプロセスを効率化できますか？

もちろんです。HeyGenは教育目的のためのマルチメディア作成を簡素化し、魅力的なコンテンツを迅速に生成できるようにします。カスタマイズ可能なビデオテンプレートと直感的なインターフェースを備え、教室でのプレゼンテーションに最適な効率的な初期教育ビデオジェネレーターです。