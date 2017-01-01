初期教育ビデオジェネレーター: 魅力的な学びを創造

スクリプトを魅力的なビジュアルに変換し、若い学習者向けのアニメーション教育ビデオを迅速に作成します。

保護者や初期教育者向けに、初期教育ビデオジェネレーターが学びを楽しい体験に変える方法を紹介する、30秒の鮮やかなイントロダクションビデオを作成します。ビデオには明るくカラフルなアニメーションと陽気なナレーションを使用し、HeyGenのAIアバターを巧みに活用して重要な教育概念を伝えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
幼児から幼稚園児向けに設計された45秒の説明ビデオを想像してみてください。数え方や色などの基本的な概念を分かりやすく解説します。この教育ビデオメーカーは、遊び心のある背景音楽と明瞭で優しい声を使って、シンプルで魅力的なアニメーションを制作する力をクリエイターに与えます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、コンテンツ制作を簡単に行えます。
サンプルプロンプト2
教師は、教室のプレゼンテーション用に、プロフェッショナルな仕上がりの60秒の魅力的なビデオを作成できます。このビデオは、毎週の新しいテーマや活動を紹介し、クリーンなグラフィックとインスピレーションを与える音楽、そして自信に満ちたナレーションを特徴とし、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して高品質な教育ビデオの制作を効率化します。
サンプルプロンプト3
初期学習者の保護者に情報を提供するために、迅速な更新や優しいリマインダーを提供する20秒の歓迎ビデオを作成します。このAI教育ビデオメーカーは、穏やかな音楽に合わせた温かく安心感のあるビジュアルを提供し、明瞭で優しいナレーションを備え、HeyGenのナレーション生成と自動生成された字幕/キャプションを使用して、普遍的な理解を促進します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

初期教育ビデオジェネレーターの使い方

直感的なAIツールで若い学生向けの魅力的な教育ビデオを簡単に作成し、学びを楽しくします。

1
Step 1
スクリプトを書く
授業の内容をアウトライン化します。「テキストからビデオの作成」機能を利用して、書かれたスクリプトをダイナミックなビジュアルナラティブに変換し、生成を簡単にします。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様な「ビデオテンプレート」と魅力的なシーンから選び、初期教育ビデオに最適なトーンを設定します。魅力的なビジュアルでストーリーを強化します。
3
Step 3
音声と音をカスタマイズ
ビデオのために温かく明瞭な「ナレーション」を生成し、メッセージが効果的に伝わるようにします。背景音楽や効果音を追加して、没入感のある学習体験を作り出します。
4
Step 4
エクスポートと共有
すべての要素を確認して教育ビデオを完成させます。その後、学生、保護者、または同僚とさまざまなプラットフォームで簡単に「ビデオを共有」し、インスピレーションを与え、教育します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

初期教育のためのストーリーと概念をアニメーション化

.

AIビデオストーリーテリングを活用して、基礎的な概念やストーリーを鮮やかに描写し、若い心に学びを記憶に残るものにします。

background image

よくある質問

HeyGenは教育者向けの教育ビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは強力なAI教育ビデオメーカーとして機能し、教育ビデオコンテンツの効率的な作成プロセスを簡素化します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenはテキストからビデオの作成とプロフェッショナルなナレーションを活用し、授業を迅速に実現します。

HeyGenのツールでどのような種類の教育コンテンツを作成できますか？

HeyGenは教育者が多様な教育ビデオを制作する力を与えます。魅力的な説明ビデオからダイナミックな教室プレゼンテーションまで、豊富なビデオテンプレートとカスタマイズ可能なオプションを利用して、学びを楽しくし、特定のカリキュラムニーズに合わせたコンテンツを作成できます。

HeyGenは魅力的な教育ビデオを作成するための高度なAIビジュアルを提供していますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターやアニメーションキャラクターを含む高度なAIビジュアルを組み込んでおり、アニメーション教育ビデオメーカーとして機能します。この技術は、本物のナレーションと組み合わせることで、学生の注意を引く非常に魅力的でプロフェッショナルなアニメーション教育ビデオを作成します。

HeyGenは教室プレゼンテーションでの学生の関与をどのように向上させますか？

HeyGenは、伝統的な教材をダイナミックな教室プレゼンテーションや教育ビデオメーカーコンテンツに変えることで、学生の関与を高めます。AIアバター、魅力的なビジュアル、明瞭なナレーションを活用することで、HeyGenは学びを楽しくし、よりポジティブな学生の学習体験に貢献します。