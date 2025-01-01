幼児教育ビデオメーカーで学びを解き放つ
AI教育ビデオメーカーとシームレスなボイスオーバー生成で魅力的なコンテンツを開発しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
幼稚園児向けに友情についての魅力的な物語を含む45秒の教育ビデオをデザインしてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、風変わりなイラストと穏やかな背景音楽で物語を生き生きとさせ、カスタムテンプレート内で展開します。
幼児教育者向けに、楽しくアクティブな学習体験のクラフトプロジェクトを示す60秒のビデオガイドを制作してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、すべての教師に対して画面上の字幕/キャプションで明確さを確保しながら、クリーンでステップバイステップのビジュアルスタイルを提示します。
AI教育ビデオメーカーのプラットフォームの新しい学習モジュールを紹介するための魅力的な30秒の学校マーケティングビデオを開発してください。HeyGenのアスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォームへのエクスポートを使用して、現代的で魅力的なグラフィックスとアップビートな音楽を紹介し、プロフェッショナルな配信を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教育ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAI教育ビデオメーカーであり、教師や学生が特別なスキルを必要とせずにビデオ作成を簡素化します。AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、テキストを動的なアニメーションビデオに変換し、高品質なコンテンツを効率的に制作します。
HeyGenは教育者が魅力的な学習コンテンツを作成するのに役立ちますか？
もちろんです！HeyGenは教育者がアクティブな学習体験を促進する魅力的な教育ビデオを作成するのを支援します。ボイスオーバー生成、字幕、多様なアニメーションテンプレートなどの機能を備え、教師は学生の注意を引きつけ、学習を楽しくするインタラクティブなビデオコンテンツを簡単に制作できます。
HeyGenは教育ビデオコンテンツのカスタマイズにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは包括的なマルチメディア作成のための強力なビデオ編集ツールを提供し、ユーザーが教育ビデオを完全にカスタマイズできるようにします。豊富なメディアライブラリを利用してストック写真やビデオを取り入れ、AIビジュアルを生成し、動的なインタラクティブライヤーを組み込んでコンテンツを強化し、ユニークでブランド化された作品を確保します。
HeyGenはさまざまな教育機関やトレーニングニーズに適していますか？
はい、HeyGenは多様な教育機関に理想的な多用途のオンラインビデオ作成プラットフォームです。K-12学校から高等教育、企業のL&Dコースクリエーターまで、幅広いビデオコンテンツ戦略をサポートし、トレーニングビデオ、学校マーケティングビデオ、さらには地区リーダーや教授向けのバーチャルウェビナーの制作を促進します。