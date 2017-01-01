魅力的なトレーニングのための究極のeラーニングビデオジェネレーター

AIビデオジェネレーターで学習を変革しましょう。AIアバターを使用してプロフェッショナルなトレーニングビデオを簡単に作成できます。

L&Dプロフェッショナルを対象に、従業員トレーニングを劇的に効率化するeラーニングビデオジェネレーターの1分間のデモ動画を制作してください。この動画は、プロフェッショナルで明確なビジュアルスタイルと親しみやすいAIナレーションを特徴とし、ユーザーが「スクリプトからのテキストをビデオに変換」して、リアルなAIアバターを使った魅力的なコンテンツを生成する方法を迅速に示します。

サンプルプロンプト1
ITトレーニングマネージャーと技術教育者向けに、AIビデオプラットフォームの高度な機能に焦点を当てた2分間の詳細なチュートリアル動画をデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは詳細で情報豊富かつ権威あるもので、複雑な概念を説明するために「ナレーション生成」からの同期されたAIボイスを使用し、包括的な技術トレーニングモジュールのためのシームレスな「LMS統合」を特に紹介します。
サンプルプロンプト2
プロダクトマネージャーとHRジェネラリストを対象に、eラーニングビデオジェネレーターを使用した迅速なコンテンツ作成を示す90秒のダイナミックな説明動画を作成してください。現代的で魅力的なビジュアルスタイルとダイナミックなサウンドトラックを採用し、「テンプレートとシーン」を使った迅速なセットアップと、製品説明や従業員オンボーディングシーケンスでの重要なメッセージを強調するための明確な「字幕/キャプション」を組み込み、簡単に更新できるようにします。
サンプルプロンプト3
グローバルトレーニングコーディネーターと国際マーケティングチーム向けに、プラットフォームの「翻訳」機能と多様なオーディエンスへのリーチを強調する45秒の多用途なプロモーション動画を開発してください。この動画は、さまざまなAIアバタースタイルとローカライズされたテキストを特徴とする世界的で適応性のあるビジュアルスタイルを持ち、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の力を明示的に示し、世界中の複数の配信チャネルにトレーニングビデオを簡単に適応させることができます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

Eラーニングビデオジェネレーターの仕組み

トレーニング資料を魅力的でプロフェッショナルなeラーニングコンテンツに簡単に変換します。AIを活用して学習者のエンゲージメントと保持率を向上させるダイナミックなビデオを作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
既存のトレーニング資料を貼り付けるか、新しいコンテンツを作成します。プラットフォームはスクリプトを使用して、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、eラーニングビデオの基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターライブラリから、画面上のプレゼンターとして選択します。リアルなAIアバターが学習者とのつながりを強化し、メッセージを効果的に伝えます。
3
Step 3
ビジュアルと音声を追加
メディアライブラリから関連するビジュアルを追加し、自然な音声のナレーションを生成します。ナレーション生成を活用して、明確で魅力的なナレーションを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
希望のアスペクト比とエクスポートオプションを選択して、eラーニングビデオを完成させます。完成したビデオは、どのプラットフォームやLMSでも共有する準備が整っています。

使用例

複雑なテーマを解明

難解または技術的なeラーニングトピックを明確にし、複雑な情報を学習者にとってアクセスしやすく、理解しやすくします。

よくある質問

HeyGenはeラーニングのためのAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオプラットフォームとして、スクリプトを魅力的なeラーニングビデオに変換し、高度なAIアバターとAIナレーションを使用して、ビデオ制作のワークフローを効率化します。

HeyGenはトレーニングプログラムにどのような技術的統合を提供しますか？

HeyGenはシームレスなLMS統合をサポートしており、AI生成されたトレーニングビデオを既存の学習システムに直接展開できます。さらに、APIを使用してカスタマイズされた自動化とワークフローの強化が可能です。

HeyGenはグローバルな従業員トレーニングのために多言語サポートを提供できますか？

もちろんです。HeyGenのAIビデオジェネレーターは、140以上の言語での強力な翻訳機能とAIナレーションを提供し、グローバルな労働力に対してトレーニングビデオをアクセス可能で効果的にします。

HeyGen内のAIアバターとビデオコンテンツはどの程度カスタマイズ可能ですか？

HeyGenはAIアバターの広範なカスタマイズを提供し、ユニークなバーチャルプレゼンターを作成できます。プラットフォームにはさまざまなテンプレートとブランディングコントロールが含まれており、特定のニーズに合わせてAI生成ビデオコンテンツを調整することができます。