eコマースビデオメーカー: コンバージョンを生むビデオを作成
スクリプトを魅力的なビデオ広告に変換して、売上とエンゲージメントを向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい製品の機能を理解する必要がある潜在顧客を対象とした45秒の製品説明ビデオを開発していると想像してください。プロフェッショナルなトーンと落ち着いた背景音楽を用いたクリーンで情報豊富なビデオを設計し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、ステップバイステップの指示とアクセシビリティのための自動字幕をナレーションします。
ソーシャルメディアで即座に注目を集めたいeコマースマーケター向けに設計された、パンチの効いた15秒のビデオ広告を生成してください。視覚スタイルはダイナミックで注目を集めるもので、トレンディな音楽を使用し、HeyGenのテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを効果的に活用して、製品を迅速かつ効果的に紹介します。
新製品やキャンペーンを開始するブランドのための、エンゲージングな60秒のビデオを開発し、eコマースビデオマーケティングの全体的な影響を高めることに焦点を当てます。このシネマティックなビデオは、インスピレーショナルな音楽とプロフェッショナルなナレーションを採用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用してさまざまなプラットフォームに最適化し、メディアライブラリ/ストックサポートから多様なビジュアルを組み込みます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマーケティング用の魅力的なeコマース製品ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、魅力的なeコマース製品ビデオと高品質なマーケティングコンテンツを簡単に作成できるようにします。AIツールと豊富なビデオテンプレートを活用して、オンラインプレゼンスを高め、売上を促進する魅力的な製品説明ビデオを制作しましょう。
HeyGenはオンラインビジネス向けの使いやすい製品ビデオメーカーとしてどのような特徴がありますか？
HeyGenは、強力でありながら直感的な製品ビデオメーカーとして機能し、ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターを提供します。これにより、誰でもプロフェッショナル品質の製品ビデオを迅速に制作でき、事前に構築されたビデオテンプレートとAI駆動の機能を使用して効率的なコンテンツ作成が可能です。
HeyGenは製品デモやソーシャルメディア広告のようなさまざまな種類のマーケティングビデオを生成できますか？
もちろんです！HeyGenは、ダイナミックな製品デモ、魅力的なハウツービデオ、効果的なソーシャルメディアビデオ広告など、多様なマーケティングビデオの作成を可能にします。私たちのプラットフォームはAIアバターと強力なアニメーション機能を統合しており、ブランドメッセージがすべてのプラットフォームで際立つようにします。
HeyGenはどのようにしてeコマースビデオ編集プロセスを効率化し、ブランドの一貫性を維持しますか？
HeyGenは、アスペクト比のリサイズや包括的なメディアライブラリなどの機能を備えたeコマースビデオ編集を大幅に効率化します。ロゴや色のブランディングコントロールを活用して、すべてのビデオ広告や製品プロモーションビデオでブランドの一貫性を簡単に維持できます。