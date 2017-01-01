eコマースビデオジェネレーター: 売上を促進する製品ビデオを作成
AIビデオジェネレーターのスクリプトからのテキストをビデオに変換機能を使用して、ソーシャルメディア広告やオンライン販売のための高コンバージョン製品ビデオを迅速に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
持続可能なファッションブランドのための45秒の魅力的なソーシャルメディア広告を制作します。これは、真のブランドストーリーを伝えたいマーケティングプロフェッショナルを対象としています。ビデオは暖かく自然な美学を持ち、柔らかい照明とインスピレーションを与える会話調のナレーションを備え、HeyGenの「AIアバター」を統合して、ブランドの価値を個人的で記憶に残る方法で提示します。
複雑なB2Bソフトウェアソリューションのための60秒の情報豊かな製品説明ビデオを開発します。これは、明確で段階的なガイダンスを必要とする潜在顧客を対象としています。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでクリーンであり、アニメーション化された図と落ち着いた権威あるナレーションを備え、HeyGenの「字幕/キャプション」機能を活用して、すべての視聴環境で最大の理解を確保します。
オンラインブティックのフラッシュセールを強調する15秒の簡潔なプロモーションビデオを生成します。これは、さまざまなプラットフォームで迅速なオンライン販売を促進することに焦点を当てたeコマースマネージャー向けです。ビデオはテンポが速く、視覚的にパンチがあり、大胆なテキストオーバーレイとエネルギッシュなバックグラウンドトラックを備え、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、どのソーシャルメディアチャンネルでも最適な表示を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように効果的なAI eコマースビデオジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenは、企業が高品質な製品ビデオや素晴らしい製品ショーケースビデオを迅速に作成するのを支援します。私たちのAIビデオジェネレーターはコンテンツ作成を簡素化し、オンラインカタログやソーシャルメディア広告のための魅力的なコンテンツを簡単に制作し、売上を向上させます。
HeyGenは製品説明をビデオに変換するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、テキスト説明を動的な製品説明ビデオに効率的に変換することを可能にします。AIツールとビデオテンプレートを活用して、製品の特徴を強調し、オンライン販売と顧客エンゲージメントを促進する魅力的なナラティブを作成します。
HeyGenは多様なオンライン販売チャネル向けにフォトリアリスティックな出力を作成できますか？
もちろんです。HeyGenは、製品ビデオのフォトリアリスティックな出力を保証し、マーケットプレイスリスティング、製品ページ、ソーシャルメディア広告に適しています。私たちのプラットフォームは、すべてのデジタルマーケティング活動でシームレスな共有と最適な視聴体験を提供するプラットフォーム対応フォーマットを提供します。
HeyGenのプラットフォームはプロフェッショナルな製品ビデオを作成するのに使いやすいですか？
はい、HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップエディターを備えており、初心者でもビデオ編集プロセスを簡素化します。この迅速な作成ワークフローにより、広範な技術スキルを必要とせずに、素晴らしい製品ビデオやeコマースビデオを迅速に組み立てることができます。