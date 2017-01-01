高コンバージョン広告のためのeコマース製品ビデオメーカー
AIツールとカスタマイズ可能なテンプレート＆シーンを活用して、ソーシャルメディア広告や製品デモのための高品質な製品ビデオを簡単に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングエージェンシーやソーシャルメディアマネージャー向けに設計された45秒のダイナミックなスポットを想像してください。このビデオは、HeyGenがソーシャルメディア広告の迅速な制作をどのように可能にするかを強調する必要があります。ビジュアルはスピーディでモダンであり、スクリプトからビデオへの変換の効率性を示し、AIアバターがエネルギッシュなバックグラウンドミュージックとともに主要な利点を提示します。
技術企業やプロダクトマネージャー向けに、包括的な製品デモビデオを作成するための詳細な90秒の指導ビデオを開発してください。ビジュアルの美学はクリーンで情報豊かであり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して説明を強化します。特に、複雑な技術的特徴の理解とアクセスを確保するために、正確なナレーションと明確な字幕/キャプションを組み合わせたビデオになります。
コンテンツクリエーターやeコマースプラットフォームマネージャー向けに、HeyGenがスケーラブルなコンテンツ作成のためのAI製品ビデオジェネレーターとしての力を示す30秒の簡潔なビデオを設計してください。このプロンプトは、さまざまなプラットフォーム間でのシームレスなトランジションを示すビジュアルスタイルを必要とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してコンテンツを簡単に再利用する方法を強調し、迅速で魅力的なバックグラウンドトラックを伴います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして複数の製品ビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、AI製品ビデオジェネレーターと強力なオンラインビデオエディターを使用して、効率的でスケーラブルなコンテンツ作成を可能にします。ユーザーは、ビデオテンプレートとAIツールを活用して、迅速に多数の高品質な製品ビデオや製品デモビデオを制作できます。
HeyGenは製品ビデオの作成にどのようなAIツールを提供していますか？
HeyGenは、直感的なeコマース製品ビデオメーカー体験のために、AIアバターやテキストからビデオへの機能を含む高度なAIツールを提供しています。ドラッグ＆ドロップエディターを使用して、カスタムブランディング、字幕、バックグラウンドミュージック、ボイスオーバーを簡単に追加し、魅力的な製品ビデオを作成できます。
HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けに高品質な製品ビデオを制作できますか？
はい、HeyGenは多様なプラットフォームに適した高品質な製品ビデオを生成するように設計されています。影響力のあるソーシャルメディア広告や魅力的なプロモーションビデオコンテンツを含みます。ユーザーはアスペクト比を簡単にカスタマイズし、すべてのチャネルで最適なプレゼンテーションを確保するためにブランディングコントロールを適用できます。
HeyGenを使用して製品ビデオをどのようにカスタマイズできますか？
多用途な製品ビデオメーカーとして、HeyGenはドラッグ＆ドロップエディターを通じて広範なカスタマイズを提供し、ブランドのロゴや色でビデオテンプレートをパーソナライズできます。ダイナミックな字幕、魅力的なバックグラウンドミュージック、ボイスオーバーを簡単に追加して、視聴者に響くユニークな製品デモビデオを作成できます。