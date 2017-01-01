忙しいオンラインショッパーをターゲットにした新しいテクガジェットを紹介する30秒のダイナミックなeコマース製品ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはスリークでモダンにし、クイックカットとクローズアップを特徴とし、HeyGenの音声生成機能を使用して生成されたフレンドリーでプロフェッショナルなナレーションを補完し、当社の多様なビデオテンプレートの1つから迅速に構築します。

