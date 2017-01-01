売上を解き放つ: Eコマース製品ビデオジェネレーター
製品プレゼンテーションを向上させ、スクリプトからのインテリジェントなテキストからビデオ機能でコンテンツ作成を加速します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
効率的なコンテンツソリューションを求めるマーケティングマネージャーを対象に、サブスクリプションサービスの利点を説明する45秒の製品デモビデオをデザインしてください。HeyGenのプロフェッショナルなAIアバターを使用して、テキストからビデオへのスクリプト機能を活用し、コンテンツ作成を効率化し、正確性を確保しながら、主要な機能を明確かつ簡潔に提示します。
美意識と品質を重視する目の肥えた顧客にアピールする高忠実度の60秒のeコマース製品ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはシネマティックでエレガントにし、見事なクローズアップとソフトライティングを使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してBロールを強化し、製品の成分と利点を強調するために正確にタイミングを合わせた字幕/キャプションを添えて、真にフォトリアリスティックな出力を作成します。
デジタルマーケターやコンテンツクリエーターをターゲットにした新しいモバイルアプリの20秒の簡潔な製品ビデオを開発してください。ビデオはエネルギッシュでモダンなビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を通じてさまざまなプラットフォームに最適化され、アイデアから配信までの迅速な作成ワークフローを可能にし、製品ビデオメーカーのニーズに応えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のeコマース製品ビデオの創造性を高めることができますか？
HeyGenはAIアバターと多様なビデオテンプレートを活用して、驚くほどシネマティックな品質のeコマース製品ビデオを制作する力を提供します。魅力的なストーリーを作り、製品を効果的に紹介するフォトリアリスティックな出力を作成できます。
HeyGenは製品デモのAIビデオジェネレーターとしてどのようなユニークな機能を提供しますか？
HeyGenは製品デモビデオの迅速な作成ワークフローを提供し、自動生成されたスクリプトと高品質の音声を含みます。直感的なドラッグアンドドロップエディターにより、コンテンツのシームレスな統合が可能で、プロフェッショナルで魅力的な製品ショーケースを実現します。
HeyGen内で製品ビデオテンプレートをカスタマイズしてブランドに合わせることは可能ですか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、特定のメディアを使用してビデオテンプレートをカスタマイズできます。これにより、すべてのeコマース製品ビデオがブランドのアイデンティティとメッセージに完全に一致します。
HeyGenは高品質な製品ビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは使いやすいインターフェースとAI機能を通じて製品ビデオ制作を効率化し、魅力的なコンテンツを迅速に生成できます。テキストからビデオへの機能から簡単に字幕を追加するまで、HeyGenはプロフェッショナルなビデオ作成を誰にでもアクセス可能にします。