売上を解き放つ: Eコマース製品ビデオジェネレーター

製品プレゼンテーションを向上させ、スクリプトからのインテリジェントなテキストからビデオ機能でコンテンツ作成を加速します。

忙しいオンラインショッパーをターゲットにした新しいテクガジェットを紹介する30秒のダイナミックなeコマース製品ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはスリークでモダンにし、クイックカットとクローズアップを特徴とし、HeyGenの音声生成機能を使用して生成されたフレンドリーでプロフェッショナルなナレーションを補完し、当社の多様なビデオテンプレートの1つから迅速に構築します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
効率的なコンテンツソリューションを求めるマーケティングマネージャーを対象に、サブスクリプションサービスの利点を説明する45秒の製品デモビデオをデザインしてください。HeyGenのプロフェッショナルなAIアバターを使用して、テキストからビデオへのスクリプト機能を活用し、コンテンツ作成を効率化し、正確性を確保しながら、主要な機能を明確かつ簡潔に提示します。
サンプルプロンプト2
美意識と品質を重視する目の肥えた顧客にアピールする高忠実度の60秒のeコマース製品ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはシネマティックでエレガントにし、見事なクローズアップとソフトライティングを使用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してBロールを強化し、製品の成分と利点を強調するために正確にタイミングを合わせた字幕/キャプションを添えて、真にフォトリアリスティックな出力を作成します。
サンプルプロンプト3
デジタルマーケターやコンテンツクリエーターをターゲットにした新しいモバイルアプリの20秒の簡潔な製品ビデオを開発してください。ビデオはエネルギッシュでモダンなビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を通じてさまざまなプラットフォームに最適化され、アイデアから配信までの迅速な作成ワークフローを可能にし、製品ビデオメーカーのニーズに応えます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Eコマース製品ビデオジェネレーターの仕組み

製品リスティングを魅力的で高品質なビデオ体験に変換し、注目を集めて売上を促進します。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
事前にデザインされた「ビデオテンプレート」を選択するか、スクリプトを入力してHeyGenの効率的な「スクリプトからのテキストからビデオ」機能を活用し、迅速なコンテンツ生成を行います。
2
Step 2
製品ストーリーをカスタマイズ
「AI生成の製品画像」を組み込み、HeyGenの「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用してカスタムカラーとロゴを適用し、ブランドアイデンティティに合わせてビデオをパーソナライズします。
3
Step 3
ダイナミックなナレーションを生成
プロフェッショナルな音声でメッセージを強化します。HeyGenの「音声生成」機能を使用してさまざまな声を選び、製品の利点を生き生きと伝えます。
4
Step 4
エクスポートと共有
HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して「eコマース製品ビデオ」を最終化し、さまざまなプラットフォームに最適化してシームレスな配信を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なAIビデオで顧客の成功事例を紹介

信頼を築き、購入を促す本物の顧客の声や製品レビューを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のeコマース製品ビデオの創造性を高めることができますか？

HeyGenはAIアバターと多様なビデオテンプレートを活用して、驚くほどシネマティックな品質のeコマース製品ビデオを制作する力を提供します。魅力的なストーリーを作り、製品を効果的に紹介するフォトリアリスティックな出力を作成できます。

HeyGenは製品デモのAIビデオジェネレーターとしてどのようなユニークな機能を提供しますか？

HeyGenは製品デモビデオの迅速な作成ワークフローを提供し、自動生成されたスクリプトと高品質の音声を含みます。直感的なドラッグアンドドロップエディターにより、コンテンツのシームレスな統合が可能で、プロフェッショナルで魅力的な製品ショーケースを実現します。

HeyGen内で製品ビデオテンプレートをカスタマイズしてブランドに合わせることは可能ですか？

もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、特定のメディアを使用してビデオテンプレートをカスタマイズできます。これにより、すべてのeコマース製品ビデオがブランドのアイデンティティとメッセージに完全に一致します。

HeyGenは高品質な製品ビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは使いやすいインターフェースとAI機能を通じて製品ビデオ制作を効率化し、魅力的なコンテンツを迅速に生成できます。テキストからビデオへの機能から簡単に字幕を追加するまで、HeyGenはプロフェッショナルなビデオ作成を誰にでもアクセス可能にします。