高コンバージョンセールスのための最高のeコマースリスティングビデオメーカー
高コンバージョンの商品動画を簡単に生成します。私たちのAIアバターがあなたのスクリプトを魅力的な商品デモに変え、eコマースマーケティングを強化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングチームを対象にした90秒のプロモーション動画を開発し、HeyGenがEコマースビデオメーカーとしての効率性を紹介します。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンにし、さまざまなビデオテンプレート間のクイックカットを特徴とし、AIツールがどのように制作を効率化するかを示します。アップビートなバックグラウンドトラックと魅力的なAIアバターが、迅速なビデオ作成に関する重要なメッセージを伝えます。
eコマースマーケター向けに設計された45秒のソーシャルメディア広告を作成し、高コンバージョンの商品動画の生成に焦点を当てます。ビデオは活気に満ちた商品デモンストレーションと効果的なテキストオーバーレイで視覚的にエネルギッシュにします。オーディオはキャッチーで、字幕/キャプションを使用して無音視聴に最適化し、さまざまなソーシャルプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を強調します。
オンラインセラー向けに2分間のビデオをデザインし、ビデオリスティングを本物の顧客の声で強化します。ビジュアルスタイルは、メディアライブラリ/ストックサポートからの本物の顧客映像（またはスタイライズされた表現）と洗練された商品ショットを組み合わせ、温かみと信頼性を醸し出します。オーディオは、顧客のフィードバックを伝える実際のボイスオーバーまたはAIアバターを特徴とし、プラットフォームが多様なコンテンツ統合をサポートする方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってどのようにeコマースビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやテキストからビデオへの機能を含む高度なAIツールを活用し、商品詳細を魅力的な商品動画に変換します。これにより、企業は広範なビデオ制作の専門知識を必要とせずに、さまざまなeコマースプラットフォーム向けに高コンバージョンの商品動画を効率的に作成できます。
HeyGenで異なるプラットフォーム向けにeコマース商品動画をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはオンラインビデオエディター内での強力なカスタマイズを提供し、ロゴや特定の色を組み込むためのブランディングコントロールを含みます。さまざまなソーシャルメディアプラットフォームやeコマースリスティングに合わせて動画を簡単にリサイズでき、どこでもプロフェッショナルな外観を保つことができます。
HeyGenは商品動画に魅力的なコンテンツを追加するためのどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、質の高いボイスオーバー生成や動的なテキストオーバーレイの追加機能など、コンテンツの充実化のための包括的なツールを提供しています。また、正確な字幕やキャプションを生成し、商品デモや顧客の声のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
HeyGenは初心者にとって使いやすいeコマースビデオメーカーですか？
もちろんです。HeyGenは、ユーザーフレンドリーなドラッグアンドドロップインターフェースを備えた直感的なオンラインビデオエディターとして設計されています。広範なビデオテンプレートライブラリにより、事前のビデオ編集の専門知識がなくても、誰でもプロフェッショナルな品質のeコマースコンテンツやビデオリスティングを簡単に作成できます。