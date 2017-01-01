ダイナミックビデオ広告ジェネレーター: AIが広告制作を強化
直感的なテンプレートとシーンを使用して、ソーシャルメディア向けの高パフォーマンスなビデオ広告を簡単に作成し、制作時間を劇的に短縮します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスのオーナーやマーケティングチームが時間のかかるビデオ制作に苦労していますか？現代的なグラフィックと親しみやすいナレーションを豊富に取り入れた45秒の動画を作成し、HeyGenを究極のダイナミックビデオ広告ジェネレーターとして紹介します。この動画は、AIアバターの多様な範囲を活用して、俳優を必要とせずにパーソナライズされたタッチを提供し、ビデオ制作時間を大幅に短縮する方法を力強く示します。
ソーシャルメディアでの存在感を高めたいコンテンツクリエイターやエージェンシー向けに、人気のある背景音楽を取り入れた60秒のナラティブを開発します。この動画は、HeyGenのテンプレートとシーンが、クリエイティブなアイデアをバイラルコンテンツに変えるだけでなく、非常に効率的にUGC広告を作成する方法を実践的に示します。
デジタル広告主やメディアバイヤー向けに、洗練されたハイテクな30秒の情報動画を制作し、HeyGenのAI駆動ツールが提供する効率的なワークフローを強調します。音声は落ち着いていながらも断固とした声で、画面上のテキストが明確に表示されます。自動字幕/キャプション機能を示し、音声に関係なく、より広い視聴者にアクセスし、エンゲージメントを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマーケターが高パフォーマンスのビデオ広告を作成するのを助けますか？
HeyGenはAIビデオ広告ジェネレーターであり、マーケターが前例のないスピードで高パフォーマンスのビデオ広告を作成するのを支援します。AI駆動のツールを活用することで、ビジュアル、コピー、タイミングを処理し、さまざまなキャンペーン向けにダイナミックなビデオ広告を効率的に生成することができます。
HeyGenはビデオ広告制作のためにどのようなAI駆動ツールを提供していますか？
HeyGenはAIアバターや高度なテキストからビデオへの機能を含む強力なAI駆動ツールのスイートを提供しています。これにより、スクリプト作成、ナレーション生成、テンプレートの適用がシームレスに行え、コンセプトから完成までのワークフローを効率化します。
HeyGenはUGCスタイルのビデオ広告の作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは本格的なUGCスタイルのビデオ広告を生成するための優れたビデオ広告メーカーです。多様なAIアバターと柔軟なテンプレートを使用して、ソーシャルメディアのオーディエンスに共鳴する魅力的なコンテンツを簡単に制作でき、現代のマーケターにとって強力なツールとなります。
HeyGenはどのようにしてビデオ広告制作のワークフローを効率化しますか？
HeyGenはスクリプト作成、コンテンツ生成、編集のための直感的なツールを提供することで、ビデオ広告制作のワークフローを効率化します。既存のテンプレートを利用し、ロゴや色でブランドをカスタマイズし、異なるアスペクト比に合わせてビデオ広告をリサイズすることで、すべてのビデオ広告に対して迅速かつ効率的なプロセスを確保します。