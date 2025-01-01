ダイナミック製品広告ビデオ：売上とROASを向上

パーソナライズされたダイナミックビデオ広告キャンペーンでコンバージョン率とROASを向上させましょう。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」で最適な結果を簡単に作成できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
広告のエンゲージメントに苦労している小規模ビジネスオーナー向けに、効果的なリターゲティングキャンペーンを簡単に開始できる方法を強調した、45秒のパーソナライズされたビデオ広告を作成してください。美的感覚はクリーンで親しみやすく、鮮やかな色彩と共感できるシナリオを使用し、フレンドリーで励ましのトーンを持たせます。HeyGenのAIアバターと多様なテンプレートとシーンを活用して、個々の顧客の興味に合わせた多様な製品提供を提示してください。
サンプルプロンプト2
クライアントの広告費を最適化し、最大のROASを達成することに焦点を当てたマーケティングエージェンシーをターゲットにした、60秒の情報豊かなダイナミック製品広告ビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで権威あるもので、データビジュアライゼーションと鮮明でインパクトのあるナレーションを組み込みます。HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートと柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、ダイナミッククリエイティブ最適化（DCO）がどのように簡単に達成できるかを紹介してください。
サンプルプロンプト3
新しい製品ラインを立ち上げるプロダクトマネージャーを対象とした、魅力的な30秒のダイナミックビデオ広告キャンペーンを想像してください。製品カタログを魅力的なビデオフォーマットにシームレスに統合する様子を描きます。ビデオは現代的で希望に満ちた雰囲気を持ち、高品質な製品ショットをエネルギッシュなバックグラウンドミュージックと明確で簡潔なテキストオーバーレイで紹介します。HeyGenの字幕/キャプションと多様なテンプレートとシーンを活用して、主要な製品機能を強調し、即座に関心を引きます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ダイナミック製品広告ビデオの仕組み

パーソナライズされたビデオ広告の力を活用して、オーディエンスを引き付け、パフォーマンスを向上させましょう。製品カタログを直感的なビデオ作成ツールと接続するだけです。

Step 1
製品カタログをアップロード
まず、包括的な製品カタログをアップロードして、ダイナミック製品広告ビデオコンテンツの基盤とします。この一般的な機能により、すべての製品データが統合の準備が整います。
Step 2
パーソナライズされた広告テンプレートを作成
カスタマイズ可能な広告テンプレートを使用して、魅力的なビデオ広告をデザインします。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、パーソナライズされたビデオ広告のビジュアル構造とブランディングを定義します。
Step 3
ダイナミックデータフィールドを適用
テンプレートに製品固有のデータフィールドを統合します。「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を使用して、ダイナミッククリエイティブ最適化（DCO）を有効にし、各製品のユニークな詳細を自動的に反映させます。
Step 4
ダイナミックビデオ広告をエクスポート
完全にパーソナライズされたダイナミックビデオ広告キャンペーンを生成し、エクスポートします。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、さまざまなプラットフォーム向けにビデオをさまざまな形式で準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

パーソナライズされた顧客の声ビデオ

AIを活用して、顧客の成功事例をフィーチャーしたパーソナライズされたビデオ広告を作成し、信頼を築き、コンバージョン率を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてダイナミック製品広告ビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、テキストをビデオに変換し、カスタマイズ可能な広告テンプレートとAIアバターを活用することで、パーソナライズされたビデオ広告を迅速に生成する力をユーザーに提供します。これにより、ダイナミックビデオ広告キャンペーンのセットアップが効率化されます。

HeyGenのダイナミック製品広告（DPA）におけるパーソナライゼーションの役割は何ですか？

パーソナライゼーションはHeyGenのDPA機能の中心であり、特定のターゲティングオプションに基づいてメッセージやビジュアル要素をカスタマイズできます。このアプローチは、ダイナミックビデオ広告キャンペーンの効果を高め、エンゲージメントを促進します。

HeyGenはダイナミックビデオ広告キャンペーンのために製品カタログと統合できますか？

はい、HeyGenは製品カタログデータの統合をサポートしており、大規模にダイナミックビデオ広告を自動生成できます。この機能により、リターゲティングキャンペーンにおいて関連性のあるパーソナライズされたビデオコンテンツが確保されます。

HeyGenはビデオ広告のダイナミッククリエイティブ最適化（DCO）をどのようにサポートしますか？

HeyGenは柔軟な広告テンプレートとAIを活用したビデオ生成を提供し、リアルタイムでの調整と最適化を可能にします。これにより、さまざまなターゲティングオプションに対してパーソナライズされたビデオ広告を非常にコスト効率よく作成できます。