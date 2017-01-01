AIデューデリジェンス研修ビデオジェネレーター
強力なAIアバターを使用して、魅力的なコンプライアンス研修ビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HR部門と新入社員を対象にした60秒の指導ビデオを作成し、オンボーディングプロセス中の重要な安全研修ビデオのプロトコルを詳述します。視覚スタイルは親しみやすく魅力的で、明るいグラフィックとシンプルなアニメーションを取り入れ、親しみやすいAIボイスでサポートします。HeyGenの多様なテンプレートとシーンが、これらの重要な入門資料を迅速に組み立てるのにどのように役立つかを、読みやすい字幕/キャプションと共に示します。
ビジネスマネージャーを対象にした30秒のプロモーションビデオを想像し、パーソナライズされたAI従業員研修の力を示します。視覚的なプレゼンテーションは現代的で適応性があり、洗練されたグラフィックオーバーレイとスムーズな遷移を特徴とし、動的なAIナレーションが伴います。このクリップは、HeyGenのAIアバターがどのように魅力的で一貫したプレゼンテーションを提供し、複雑なデューデリジェンス研修の概念を従業員にとってアクセスしやすく記憶に残るものにするかを強調します。
プロジェクトマネージャーとL&Dプロフェッショナル向けに50秒のチュートリアルビデオを開発し、既存のビデオドキュメントを構造化された研修モジュールに変換する方法を示します。視覚的アプローチはプロセス指向でシンプルであり、明確な図と焦点を絞った画面キャプチャを利用し、自信に満ちた説明的なAI生成の声で強化されます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してコンテンツを充実させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートでプラットフォーム全体での多用途な展開を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIで研修ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、複雑な情報を魅力的なコンテンツに変換し、AIを使用して研修ビデオを簡単に作成できるようにします。AIビデオジェネレーターを使用すると、スクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、高品質のAI従業員研修資料を迅速に作成できます。
HeyGenはコンプライアンスと安全研修ビデオの制作をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、重要なコンプライアンス研修と安全研修ビデオを生成するための理想的なAIビデオジェネレーターです。効率的なオンボーディングを含むさまざまな企業ニーズに対応する包括的なビデオドキュメントを迅速に作成できます。
HeyGenはAI研修ビデオをよりアクセスしやすくするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、字幕/キャプションの自動生成や高度なAI生成のナレーションなどの重要な機能を統合することで、アクセスしやすさを重視しています。これらのツールは、多様なAIアバターと組み合わせて、グローバルなオーディエンスにとって魅力的で理解しやすいAI従業員研修コンテンツを提供します。
HeyGenは迅速なビデオドキュメントとコンテンツ生成をどのように支援しますか？
HeyGenは、効率的なビデオドキュメントのために設計された強力な生成AIプラットフォームとして機能します。直感的なAI駆動のエディターと豊富なテンプレートとシーンのライブラリを組み合わせることで、事前のビデオ編集の専門知識がなくても、プロフェッショナルなビデオを迅速に作成できます。