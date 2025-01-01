DTCブランドマーケティングビデオメーカーでROIを向上

AIアバターを使用して、スクロールストッピングな製品動画やビデオ広告を作成し、ROIを向上させ、効率的な大量作成を実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
懐疑的なオンラインショッパーを対象にした、45秒の本格的なビデオ広告を開発してください。持続可能なDTCブランドに関する本物の顧客の声を紹介します。ビジュアルスタイルはユーザー生成コンテンツを模倣し、暖かい照明、自然な設定、落ち着いた安心感のあるバックグラウンドスコアを使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、実際の顧客の引用をシームレスに統合し、メッセージが明確で説得力のあるものになるようにします。スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して作成された説得力のあるスクリプトから作成されます。
サンプルプロンプト2
革新的な美容製品の初めての購入者向けに設計された、明確で簡潔な60秒の説明ビデオを想像してください。最適な結果を得るための正しい使用方法を案内します。美的感覚は明るく、清潔で、指導的であり、ステップバイステップのビジュアルと穏やかなバックグラウンドミュージックを備えた親しみやすい画面プレゼンテーションを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してチュートリアルを効果的に構築し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像を組み込んで視覚的な明確さを向上させます。
サンプルプロンプト3
Gen Zとミレニアル世代の間でブランド認知を高めるためのパンチの効いた15秒のInstagramリールをデザインしてください。ユニークなダイレクト・トゥ・コンシューマーのアパレルラインを、ダイナミックでトレンディなビジュアル、鮮やかなカラーパレット、クイックトランジション、人気のサウンドクリップで強調します。このスクロールストッピングコンテンツは、AIアバターによって提供される短くてインパクトのあるステートメントを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して縦向きの視聴に最適化され、ソーシャルフィードでの最大のエンゲージメントを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

DTCブランドマーケティングビデオメーカーの使い方

AIでDTCブランドマーケティングを革新しましょう。スクロールストッピングな製品動画やビデオ広告を迅速かつ効率的に作成し、オーディエンスを引き付けます。

1
Step 1
テンプレートを選ぶかゼロから始める
プロフェッショナルなビデオテンプレートの豊富な選択肢から選ぶか、スクリプトを入力してゼロから構築し、ビデオ作成の旅を始めましょう。
2
Step 2
製品動画をカスタマイズする
製品メディアを追加し、魅力的なAIアバターを統合し、シーンを最大限のインパクトに合わせて調整することで、ブランドを生き生きとさせましょう。
3
Step 3
AI駆動の要素で強化する
高度なテキスト・トゥ・スピーチ技術を使用してスクリプトから自然な音声のボイスオーバーを生成し、明確で魅力的なコミュニケーションを確保します。
4
Step 4
あらゆるプラットフォーム向けにエクスポートする
完成したビデオをさまざまなアスペクト比でダウンロードし、InstagramリールやYouTube広告などの人気のあるソーシャルメディアプラットフォームでの共有に最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の成功事例を紹介

顧客の声を魅力的なAI駆動のビデオに変換し、DTCブランドのマーケティング活動に信頼性と信用を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてDTCブランドのマーケティングビデオ作成を効率化しますか？

HeyGenはDTCブランドが高品質でスクロールストッピングなマーケティングビデオを効率的に制作することを可能にします。私たちのAIビデオメーカーは、製品動画やビデオ広告の作成プロセスを簡素化し、魅力的なコンテンツを生成します。

HeyGenはビデオ広告のための魅力的なAIアバターを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenの高度なAIアバターは、インパクトのあるビデオ広告やInstagramリールを作成するための強力なツールを提供します。これらのアバターをカスタマイズしてブランドを表現し、メッセージを本物で魅力的なパフォーマンスで届けることができます。

HeyGenは製品動画のための効果的なAIビデオメーカーとしてどのような機能を持っていますか？

HeyGenはAIスクリプトジェネレーター、テキスト・トゥ・スピーチ、カスタマイズ可能なビデオテンプレートなどの機能を備え、多様な製品動画を生成します。これにより、YouTube広告などの複数のプラットフォームで製品を効果的に紹介するための多様なコンテンツの大量作成が可能になります。

HeyGenはビデオコンテンツのカスタムブランディングをサポートしていますか？

はい、HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレートとブランディングコントロール（ロゴやカラースキームを含む）を提供し、一貫したブランディングを維持することができます。これにより、すべてのDTCブランドマーケティングビデオがあなたのユニークなアイデンティティを反映し、認知度とプロフェッショナルな魅力を高めます。