究極のドロップシッピングチュートリアル動画ジェネレーター

スクリプトからテキストを動画に変換し、プロフェッショナルで高コンバージョンのドロップシッピングチュートリアルを迅速に作成します。

198/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
革新的な広告クリエイティブと製品デモンストレーションに興味のあるeコマースマーケターを対象とした、45秒のプロフェッショナルなチュートリアルを開発してください。この動画では、AIアバターを使用した製品デモンストレーションを紹介し、クリーンなビジュアル美学を維持しつつ、親しみやすく情報豊かなナレーションを提供します。HeyGenのAIアバターが複雑な動画制作なしで製品をどのように生き生きとさせるかを強調します。
サンプルプロンプト2
動画制作が難しいと感じるドロップシッパーを対象とした、包括的な60秒の「ハウツー」動画をデザインしてください。ビジュアルスタイルは明確でステップバイステップであり、落ち着いた指導的なナレーションでユーザーをプロセスに導きます。HeyGenの既成テンプレートとシーンが、魅力的なドロップシッピング動画広告の作成をどのように簡素化し、プロフェッショナルな出力を手軽に実現するかを示します。
サンプルプロンプト3
TikTokのようなプラットフォームでバイラル広告を作成したいドロップシッパーをターゲットにした、エネルギッシュな30秒のプロモーション動画を作成してください。ビジュアルスタイルはクイックカット、ダイナミックなテキストオーバーレイ、トレンドのバックグラウンドミュージックを特徴とし、オーディオは明確な字幕/キャプションで補完されます。HeyGenがどのようにして魅力的な字幕/キャプションを簡単に追加し、エンゲージメントを高める効果的なドロップシッピング動画マーケティングを可能にするかを強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ドロップシッピングチュートリアル動画ジェネレーターの仕組み

AIを使用してプロフェッショナルなドロップシッピングチュートリアル動画を簡単に作成し、スクリプトを魅力的なビジュアルガイドに変換してオーディエンスに共鳴させます。

1
Step 1
テンプレートを選択するかスクリプトで開始
さまざまな動画テンプレートから選択するか、製品チュートリアルスクリプトを直接テキストから動画エディターに貼り付けて基礎を築きます。
2
Step 2
ビジュアル要素でカスタマイズ
関連するストック映像や画像を追加し、AIアバターを組み込んで、コンテンツをダイナミックかつプロフェッショナルに提示することで動画を強化します。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションと字幕を生成
高度なナレーション生成を利用してチュートリアルを明確に語り、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させるために自動的に字幕を追加します。
4
Step 4
動画広告をエクスポートして共有
さまざまなソーシャルメディアチャンネル向けにアスペクト比を調整してチュートリアルを完成させ、高品質なドロップシッピング動画広告を即座に使用できるようにエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

自動化されたドロップシッピングチュートリアル作成

.

包括的なドロップシッピングチュートリアルと教育コンテンツを効率的に開発し、オーディエンスを指導し成長させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なドロップシッピング動画広告を作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAI動画ジェネレーターは、魅力的なドロップシッピング動画広告を迅速に作成する力を提供します。カスタマイズ可能な動画テンプレートとAIアバターを活用して、明確な行動喚起を含むコンテンツを制作し、TikTok広告などのさまざまなプラットフォームに最適化します。

HeyGenはドロップシッピング製品動画のカスタマイズにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、ドロップシッピング製品動画のカスタマイズに広範なオプションを提供し、テキストを動画スクリプトに変換してダイナミックなコンテンツに変えることができます。多様な動画テンプレートを活用し、多様なAIアバターとナレーションを選択し、ブランドコントロールを適用してユニークな動画広告クリエイター体験を確保します。

HeyGenはドロップシッピング動画制作プロセスを大幅にスピードアップできますか？

はい、HeyGenの強力なAI動画ツールは、ドロップシッピング動画制作を劇的に加速します。テキストを動画に変換し、さまざまな編集作業を自動化することで、HeyGenは高品質なマーケティング動画を効率的に作成し、貴重な時間とリソースを節約します。

HeyGenは異なるソーシャルメディアチャンネル向けに動画広告をどのように最適化しますか？

HeyGenは、TikTok広告などのプラットフォームを含むさまざまなソーシャルメディアチャンネル向けにマーケティング動画を最適化するのに役立ちます。アスペクト比のリサイズや多様なエクスポートオプションなどの機能を備え、HeyGenは異なるプラットフォームでターゲットオーディエンスに効果的にリーチする動画広告を確保します。