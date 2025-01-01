ドロップシッピング広告動画メーカー：バイラル広告を迅速に作成
リアルなAIアバターを使用して、製品のコンバージョンを高める本格的なUGCスタイルの動画広告を簡単に制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
「高コンバージョン動画広告」を目指すeコマースビジネスをターゲットにした45秒の魅力的な広告を開発し、AIテンプレートの力を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでクリーン、そして直接的であり、明確で権威あるナレーションとインパクトのある背景音楽を使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して洗練された外観を確保し、字幕/キャプションを目立たせてアクセシビリティとエンゲージメントを最大化します。
「TikTok広告」に最適化された15秒の「ドロップシッピング動画広告」をデザインし、迅速なコンテンツ作成を求める小規模ビジネスオーナーにアピールします。動画はテンポの速いトレンディなビジュアルとキャッチーなオーディオを特徴とし、簡潔で魅力的なスクリプトをテキストから動画に変換し、アスペクト比のリサイズとエクスポートで完璧なフレーミングを確保します。
マーケティングエージェンシー向けに60秒の説得力のある広告を制作し、「Facebook広告」のための「AI広告メーカー」としてのHeyGenの効率性を紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて多用途であり、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを通じてさまざまな製品タイプを示し、権威あるAIアバターが説得力のあるナarrativeを提供し、プロフェッショナルなインストゥルメンタルの背景音楽を使用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてバイラルドロップシッピング広告を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは高度なAIアクターとAIスクリプトを活用して、視聴者の注意を引く非常に魅力的なコンテンツを制作し、バイラルドロップシッピング広告を効率的に作成するのを助けます。私たちのプラットフォームは、高コンバージョンの動画広告を簡単かつ効果的に作成することを可能にします。
HeyGenが効果的なドロップシッピング広告動画メーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIテンプレートと強力なテキストから動画への機能を提供することで、優れたAI広告メーカーとして際立っています。これにより、広範な動画制作経験がなくても、インパクトのあるドロップシッピング動画広告を迅速に生成できます。
HeyGenはさまざまな市場向けに本格的なUGCスタイルの動画広告を作成できますか？
はい、HeyGenは多様なAIボイスと自動キャプションを備えた本格的なUGCスタイルの動画広告を作成することができます。私たちの強力なローカリゼーション機能により、グローバルな視聴者に向けて高コンバージョンの動画広告を適応させ、広範な魅力とインパクトを確保します。
HeyGenはどのようにしてプラットフォーム全体で高コンバージョンの動画広告を確保しますか？
HeyGenは、柔軟なアスペクト比のリサイズや魅力的なAIスクリプトなどの機能を使用してクリエイティブな出力を最適化し、TikTok広告やFacebook広告を含むさまざまなプラットフォームに最適です。この包括的なアプローチにより、ドロップシッピング広告が高コンバージョンを達成し、公開される場所でのエンゲージメントを最大化します。