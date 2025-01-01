安全な道路のための運転スキル向上ビデオメーカー

スクリプトからのテキストを使用して、効果的な運転レッスンと安全コースを簡単に作成します。

113/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なドライバーを対象に、道路の危険を予測するためのリフレッシャーとして、90秒の教育ビデオを開発します。リアルで情報豊富なビジュアルとオーディオスタイルを採用し、スクリプト入力からのテキストからビデオへの変換で簡単に作成し、ドライバーの安全ビデオを強化します。
サンプルプロンプト2
車愛好家や新しい車のオーナー向けに、タイヤの空気圧が最適な運転性能にとって重要であることを示す1分間のクイックチップビデオを作成します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、DIY車両メンテナンスと修理ビデオを補完する魅力的なビジュアルを提供し、明るく実用的なビジュアルスタイルとわかりやすいオーディオを特徴とします。
サンプルプロンプト3
悪天候での防御運転について、上級学習者向けに2分間の包括的なガイドをデザインします。プロフェッショナルでダイナミックなビジュアルと専門家によるオーディオスタイルで提示し、自動生成された字幕/キャプションを完備して、詳細な運転スキル向上ビデオメーカーコンテンツをサポートします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

運転スキル向上ビデオメーカーの使い方

高度なAIツールを使用して、複雑な指示を明確で影響力のある教育コンテンツに変換し、プロフェッショナルで魅力的な運転スキル向上ビデオを効率的に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
運転の基本に関する指導コンテンツを作成します。「スクリプトからのテキストを使用してビデオを生成」機能を使用して、運転スキル向上ビデオの基礎を築く予備ビデオを即座に生成します。
2
Step 2
AIアバターを追加する
多様な「AIアバター」から選択してコンテンツを提示し、教育ビデオを強化します。これにより、ドライバー安全ビデオが視聴者にとってより魅力的で親しみやすいものになります。
3
Step 3
ナレーションを生成する
「音声生成」ツールを使用して、ビデオのための明確で自然なナレーションを作成します。これにより、指導コンテンツが学習者に対してプロフェッショナルかつ効果的に伝えられます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
配信のためにビデオを最終化します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、高品質なコンテンツが運転コースからソーシャルメディアまで、どのプラットフォームにも完璧にフォーマットされるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア向けのクイック運転チップ

.

運転の基本とドライバー安全ビデオを迅速に作成し、ソーシャルメディアで共有し、リーチを拡大し、ベストプラクティスを促進します。

background image

よくある質問

HeyGenは教育用運転ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと高度なテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで、ユーザーが魅力的な教育用運転ビデオを効率的に作成できるようにします。このAIビデオメーカーは、ビデオ作成プロセス全体を簡素化し、高品質な指導コンテンツを簡単に制作できるようにします。

HeyGenはプロフェッショナルなナレーションと字幕付きのドライバー安全トレーニングプログラムの作成を支援できますか？

はい、HeyGenは包括的なドライバー安全トレーニングプログラムの作成を支援するように設計されています。強力な音声生成と自動字幕/キャプション機能を備えており、明確なコミュニケーションを確保し、すべての視聴者にとってアクセスしやすく、影響力のあるドライバー安全ビデオを作成できます。

HeyGenは私のブランドに合わせて運転スキル向上ビデオをカスタマイズするためにどのようなオプションを提供しますか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを運転スキル向上ビデオにシームレスに統合できます。カスタマイズ可能なテンプレートとロイヤリティフリーメディアライブラリを活用して、ブランドアイデンティティに完全に一致する視覚的に魅力的なコンテンツを作成できます。

HeyGenは私の車のビデオコンテンツをさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化する方法をどのように保証しますか？

HeyGenは、アスペクト比のリサイズ機能を通じて、車のビデオコンテンツが多様なプラットフォームに対応できるようにします。これにより、さまざまなソーシャルメディアビデオフォーマットに迅速に適応でき、高品質なコンテンツのエクスポートオプションと組み合わせて、どこでもプロフェッショナルな見た目を保証します。