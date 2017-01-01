新しいドライバーのための初回歓迎として、オンボーディングの最初のステップを詳述する45秒のダイナミックなビデオを作成してください。新しいトラックドライバーや配達員を対象に、明るくプロフェッショナルなビジュアルと、フレンドリーでありながら権威あるAIのナレーションを活用し、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して明確なコミュニケーションを確保し、新しいドライバーとしての役割に対するポジティブなトーンを設定します。

