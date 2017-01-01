ドライバーオンボーディングビデオメーカー: 魅力的なトレーニングを作成

カスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、プロフェッショナルなドライバーオンボーディングビデオを迅速に作成し、一貫性のある効果的なトレーニングを実現します。

新しいドライバーのための初回歓迎として、オンボーディングの最初のステップを詳述する45秒のダイナミックなビデオを作成してください。新しいトラックドライバーや配達員を対象に、明るくプロフェッショナルなビジュアルと、フレンドリーでありながら権威あるAIのナレーションを活用し、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して明確なコミュニケーションを確保し、新しいドライバーとしての役割に対するポジティブなトーンを設定します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ドライバー向けの重要な安全プロトコルや詳細な車両点検チェックリストを紹介する60秒の指導ビデオを開発してください。このビデオは、リフレッシュトレーニングや初期の安全オリエンテーションを必要とするドライバーを対象としており、明確なステップバイステップのビジュアル、スクリプトからの正確なテキストからビデオへのナレーション、および目立つ字幕を利用して、コンプライアンスと安全性を強調するオンボーディングビデオを効果的に作成します。
サンプルプロンプト2
新しいドライバーや見込みのあるドライバーに会社のユニークな文化と主要な利点を紹介する30秒の魅力的なビデオを制作してください。幅広いオーディエンスにアピールするように設計されたこのプロンプトは、温かく招待的なビジュアルを求めており、チームを代表する多様なAIアバターを特徴とする可能性があり、すべてが社員のオンボーディング中に帰属意識を育むために励ましのAIボイスで提示されます。
サンプルプロンプト3
会社の独自の配達アプリやディスパッチシステムをナビゲートするためのクイックガイドを提供する50秒の簡潔なビデオを設計してください。技術に不慣れなドライバー向けに調整されたこのビデオは、モダンでクリーンな指導的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、明確で簡潔なAIボイスオーバーでシームレスなオンボーディングビデオ体験を提供します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ドライバーオンボーディングビデオメーカーの使い方

AIアバター、カスタマイズ可能なテンプレート、スマートボイスオーバーを使用して、魅力的なドライバーオンボーディングビデオを簡単に作成し、トレーニングプロセスを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
ドライバーオンボーディングコンテンツの概要を作成します。スクリプトをHeyGenに直接貼り付けると、AIがスクリプトからビデオを変換し、トレーニングモジュールの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターを選択
ドライバーオンボーディングビデオの顔となるリアルなAIアバターの多様なライブラリから選択します。選択したAIアバターが自然な表情と動きでスクリプトを伝え、コンテンツを魅力的にします。
3
Step 3
ブランディングでカスタマイズ
ビデオの外観をブランドに合わせて調整します。会社のロゴ、色、特定のフォントをブランディングコントロールを使用して適用し、ドライバーオンボーディングビデオが本物でプロフェッショナルに感じられるようにします。
4
Step 4
生成して共有
ビデオが完成したら、クリックするだけで高品質のドライバーオンボーディングビデオを生成します。さまざまなアスペクト比でエクスポートし、トレーニングプラットフォーム全体でシームレスに共有して、新しいドライバーを効果的にオンボードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な手順を簡素化

AIビデオを使用して、複雑なドライバー規則や運用手順を明確に説明し、新入社員にとって複雑な情報をアクセスしやすく理解しやすくします。

background image

よくある質問

HeyGenはAIでどのようにオンボーディングビデオを向上させることができますか？

HeyGenの高度なAIビデオジェネレーターは、魅力的なオンボーディングビデオの作成を簡素化します。リアルなAIアバターと強力なテキストからスピーチへの機能を活用して、新入社員に一貫した高品質のコンテンツを提供し、社員のオンボーディングプロセスをより効率的にします。

ドライバーオンボーディングビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは、ドライバーオンボーディングビデオやその他のトレーニングビデオに対して広範なカスタマイズを提供します。ユーザーはさまざまなカスタマイズ可能なビデオテンプレートから選択し、ブランド要素を統合し、異なるスタイルや言語のAIアバターを使用して、完全にカスタマイズされた体験を確保できます。

HeyGenは多言語のオンボーディングビデオの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenは多言語ビデオの作成をサポートしており、多様な労働力にとって不可欠です。当社のプラットフォームは、先進的なテキストからスピーチへの機能とAIボイスオーバーを利用して、複数の言語でオンボーディングビデオを簡単に制作し、包括的なグローバルリーチを確保します。

HeyGenはオンボーディングビデオを最初から最後まで作成するための包括的なソリューションですか？

もちろんです。HeyGenは完全なオンボーディングビデオメーカーとして、ビデオスクリプトテンプレートから強力なビデオエディターまでのツールを提供します。画面録画やブランディングコントロールなどの機能を使用して、ビデオを作成、編集、強化し、制作ワークフロー全体を効率化します。