30秒のウェルカムビデオで初めての顧客とのやり取りを向上させましょう。小規模ビジネスのオーナーやマーケターをターゲットに、印象的な第一印象を作り出し、「ドリップキャンペーンビデオメーカー」がオンボーディングをどのように変革できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは明るく親しみやすく、フレンドリーなAIアバターが個別の挨拶を届け、心地よいアコースティックの背景音楽が流れるようにします。HeyGenのAIアバターを活用して、あなたの「メールマーケティングビデオ」戦略において魅力的でユニークなウェルカム体験を作り出しましょう。

ビデオを生成