ドリップキャンペーンビデオメーカー：メールマーケティングを強化

豊富なテンプレートとシーンを使用して、メールキャンペーン用のパーソナライズされたマーケティングビデオを迅速に制作します。

30秒のウェルカムビデオで初めての顧客とのやり取りを向上させましょう。小規模ビジネスのオーナーやマーケターをターゲットに、印象的な第一印象を作り出し、「ドリップキャンペーンビデオメーカー」がオンボーディングをどのように変革できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは明るく親しみやすく、フレンドリーなAIアバターが個別の挨拶を届け、心地よいアコースティックの背景音楽が流れるようにします。HeyGenのAIアバターを活用して、あなたの「メールマーケティングビデオ」戦略において魅力的でユニークなウェルカム体験を作り出しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
パフォーマンスマーケティングキャンペーンのための「ビデオ広告」バリエーションを十分に作成するのに苦労していますか？パフォーマンスマーケターやクリエイティブチームをターゲットにした45秒のダイナミックなビデオ広告を開発し、「AIビデオ広告メーカー」の力を紹介します。ビジュアルスタイルはテンポが速くモダンで、クイックカットとエネルギッシュな電子音楽を使用し、HeyGenのテンプレートとシーンがどのようにしてクリエイティブ資産の迅速な反復とA/Bテストを可能にするかを強調します。
サンプルプロンプト2
「リードジェネレーション」を本当に「パーソナライズされたメール」で強化することを想像してみてください。営業チームやコンテンツクリエイターを対象にした60秒のプロフェッショナルな説明ビデオを作成し、魅力的なフォローアップメッセージの作成方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンで安心感があり、知識豊富なAIアバターが視聴者に直接語りかけ、温かいインストゥルメンタルの背景音楽が流れます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、各リードに合わせたカスタマイズされたコンテンツを簡単に生成し、「マーケティングビデオメーカー」の取り組みをより効果的にします。
サンプルプロンプト3
複雑な「メールマーケティングビデオ」ワークフローを簡素化する30秒の簡潔な指導ビデオ。このビデオは、マーケティングマネージャーや自動化された「ワークフロー」を監督する人々を対象に、効率性と「ドリップキャンペーンビデオメーカー」の使用の容易さに焦点を当てます。ビジュアルスタイルは洗練されており、画面上の明確なテキストと控えめなアンビエント音楽を使用して使いやすさを伝えます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、すべての指導ビデオで一貫したブランドボイスを維持しましょう。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます



プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ドリップキャンペーンビデオメーカーの使い方

AI駆動ツールを使用して、メールドリップキャンペーンのための魅力的なビデオシリーズを簡単に構築し、エンゲージメントを高め、コンバージョン率を向上させます。

1
Step 1
ビデオコンテンツを作成
多様なテンプレートとシーンのライブラリを活用して、魅力的なビデオを迅速に生成し、マーケティングビデオシリーズの強力なビジュアル基盤を提供します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
幅広いAIアバターから選択してメッセージを語らせることで、パーソナライズを強化し、メールマーケティングビデオをより魅力的で親しみやすいものにします。
3
Step 3
ブランド要素を追加
ロゴや色のブランドコントロールを適用して、すべてのビデオでブランドの一貫性を維持し、会社のアイデンティティに合致するようにします。
4
Step 4
エクスポートと統合
アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用してビデオコンテンツを最終化し、ドリップキャンペーンビデオメーカー内でのシームレスな展開に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声を紹介

AIビデオを活用して顧客の成功事例を魅力的に紹介し、信頼を築き、ナーチャーファネルでリードをコンバートします。

よくある質問

HeyGenは効果的なAIビデオ広告の作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターやスクリプトからのテキスト-to-ビデオなどのAI駆動ツールを活用し、高品質なマーケティングビデオやビデオ広告の制作プロセスを効率化します。また、豊富なテンプレートライブラリが、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けの広告作成を加速します。

HeyGenはメールキャンペーン用のパーソナライズされたマーケティングビデオの作成を支援できますか？

はい、HeyGenはユーザーがパーソナライズされたメールマーケティングビデオやユニークなUGCビデオ広告を生成し、ドリップキャンペーンをより魅力的にすることを可能にします。ブランドコントロールを使用してビデオをカスタマイズし、リードジェネレーションワークフローに統合できます。

HeyGenはビデオ制作のためにどのようなクリエイティブ資産を提供していますか？

HeyGenはドラッグ＆ドロップインターフェースを備えた強力なオンラインビデオエディターを提供し、豊富なテンプレート、AIアバター、ストックメディア、ボイスオーバー生成、統合音楽を備えています。これらのリソースは、ユーザーが魅力的なプロモーションビデオや説明コンテンツを簡単に作成するのに役立ちます。

HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けのマーケティングビデオの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenはプロモーションビデオを簡単に作成し、アスペクト比のリサイズや柔軟なエクスポートオプションを通じてさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに最適化します。これにより、YouTubeショートなどのビデオ広告やコンテンツがどこでもプロフェッショナルに見え、カスタムブランドコントロールでブランドの外観と感触を維持します。