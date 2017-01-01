ドリップキャンペーンビデオメーカー：メールマーケティングを強化
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
パフォーマンスマーケティングキャンペーンのための「ビデオ広告」バリエーションを十分に作成するのに苦労していますか？パフォーマンスマーケターやクリエイティブチームをターゲットにした45秒のダイナミックなビデオ広告を開発し、「AIビデオ広告メーカー」の力を紹介します。ビジュアルスタイルはテンポが速くモダンで、クイックカットとエネルギッシュな電子音楽を使用し、HeyGenのテンプレートとシーンがどのようにしてクリエイティブ資産の迅速な反復とA/Bテストを可能にするかを強調します。
「リードジェネレーション」を本当に「パーソナライズされたメール」で強化することを想像してみてください。営業チームやコンテンツクリエイターを対象にした60秒のプロフェッショナルな説明ビデオを作成し、魅力的なフォローアップメッセージの作成方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンで安心感があり、知識豊富なAIアバターが視聴者に直接語りかけ、温かいインストゥルメンタルの背景音楽が流れます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、各リードに合わせたカスタマイズされたコンテンツを簡単に生成し、「マーケティングビデオメーカー」の取り組みをより効果的にします。
複雑な「メールマーケティングビデオ」ワークフローを簡素化する30秒の簡潔な指導ビデオ。このビデオは、マーケティングマネージャーや自動化された「ワークフロー」を監督する人々を対象に、効率性と「ドリップキャンペーンビデオメーカー」の使用の容易さに焦点を当てます。ビジュアルスタイルは洗練されており、画面上の明確なテキストと控えめなアンビエント音楽を使用して使いやすさを伝えます。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、すべての指導ビデオで一貫したブランドボイスを維持しましょう。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは効果的なAIビデオ広告の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターやスクリプトからのテキスト-to-ビデオなどのAI駆動ツールを活用し、高品質なマーケティングビデオやビデオ広告の制作プロセスを効率化します。また、豊富なテンプレートライブラリが、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けの広告作成を加速します。
HeyGenはメールキャンペーン用のパーソナライズされたマーケティングビデオの作成を支援できますか？
はい、HeyGenはユーザーがパーソナライズされたメールマーケティングビデオやユニークなUGCビデオ広告を生成し、ドリップキャンペーンをより魅力的にすることを可能にします。ブランドコントロールを使用してビデオをカスタマイズし、リードジェネレーションワークフローに統合できます。
HeyGenはビデオ制作のためにどのようなクリエイティブ資産を提供していますか？
HeyGenはドラッグ＆ドロップインターフェースを備えた強力なオンラインビデオエディターを提供し、豊富なテンプレート、AIアバター、ストックメディア、ボイスオーバー生成、統合音楽を備えています。これらのリソースは、ユーザーが魅力的なプロモーションビデオや説明コンテンツを簡単に作成するのに役立ちます。
HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けのマーケティングビデオの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenはプロモーションビデオを簡単に作成し、アスペクト比のリサイズや柔軟なエクスポートオプションを通じてさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに最適化します。これにより、YouTubeショートなどのビデオ広告やコンテンツがどこでもプロフェッショナルに見え、カスタムブランドコントロールでブランドの外観と感触を維持します。