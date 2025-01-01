寄付者アップデートビデオメーカー: 寄付者を簡単に引き付ける
AIアバターを使用してパーソナライズされた感謝ビデオを作成し、寄付者の維持を促進し、資金調達のアピールを簡素化します。
すべての定期寄付者および一度限りの寄付者を対象にした90秒のインパクトレポートビデオを開発し、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して組織の成果を紹介します。ビデオは情報豊かで視覚的に魅力的なスタイルを採用し、インフォグラフィックと穏やかな背景音楽を組み込み、スクリプトからのテキスト-to-ビデオでナレーションを行い、寄付者とのコミュニケーションを明確にします。
初めての寄付者向けに30秒のクイックサンクスビデオを制作します。この高揚感のある祝賀ビデオは、メディアライブラリ/ストックサポートからのポジティブなイメージのクイックカットを特徴とし、読みやすい字幕/キャプションを伴い、効果的な感謝ビデオを効率的に作成し、組織の時間を節約します。
新しい潜在的な寄付者やソーシャルメディアのフォロワーを対象とした2分間の魅力的な資金調達アピールビデオを作成し、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。ビデオのスタイルは感情的に共鳴し、映画的であり、情熱的なAIアバタースポークスパーソンが強力なメッセージを伝え、ダイナミックなビジュアルを用いてビデオのアウトリーチを支援し、寄付者を維持します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIアバターとパーソナライズされたビデオは、どのようにして寄付者とのコミュニケーションを向上させるのですか？
HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、寄付者コミュニケーションのための非常にパーソナライズされたビデオを作成します。この強力な機能により、組織はユニークで影響力のあるメッセージを大規模に届けることができ、制作チームを必要とせずに寄付者の関与を大幅に向上させます。
HeyGenは、プロフェッショナルな寄付者アップデートビデオを簡単に作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートやドラッグ＆ドロップ編集を含む使いやすいツールでビデオ作成を簡素化します。ブランドコントロールを通じてカスタムロゴや色を統合し、すべての寄付者アップデートビデオがプロフェッショナルでブランドに合った外観になるようにします。
HeyGenは、ビデオ作成においてどのようにして組織の時間とリソースを節約しますか？
HeyGenはスクリプトからのテキスト-to-ビデオと自動ボイスオーバー生成を可能にすることで、ビデオ作成プロセスを効率化し、広範な撮影の必要性を排除します。この効率性により、組織は影響力のある感謝ビデオや資金調達アピールを作成し、時間とリソースを大幅に節約できます。
HeyGenは、資金調達や寄付者関係の多様なビデオニーズをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは、個々の寄付者向けのパーソナライズされたビデオから大規模なインパクトアップデートまで、すべての資金調達ビデオと寄付者関係のニーズをサポートする包括的なツールを提供します。ストックメディアサポートやアスペクト比のリサイズなどの機能を備え、さまざまなプラットフォームで組織のストーリーを効果的に伝えることができます。