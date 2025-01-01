寄付者アップデートビデオメーカー: 寄付者を簡単に引き付ける

AIアバターを使用してパーソナライズされた感謝ビデオを作成し、寄付者の維持を促進し、資金調達のアピールを簡素化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
すべての定期寄付者および一度限りの寄付者を対象にした90秒のインパクトレポートビデオを開発し、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを利用して組織の成果を紹介します。ビデオは情報豊かで視覚的に魅力的なスタイルを採用し、インフォグラフィックと穏やかな背景音楽を組み込み、スクリプトからのテキスト-to-ビデオでナレーションを行い、寄付者とのコミュニケーションを明確にします。
サンプルプロンプト2
初めての寄付者向けに30秒のクイックサンクスビデオを制作します。この高揚感のある祝賀ビデオは、メディアライブラリ/ストックサポートからのポジティブなイメージのクイックカットを特徴とし、読みやすい字幕/キャプションを伴い、効果的な感謝ビデオを効率的に作成し、組織の時間を節約します。
サンプルプロンプト3
新しい潜在的な寄付者やソーシャルメディアのフォロワーを対象とした2分間の魅力的な資金調達アピールビデオを作成し、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。ビデオのスタイルは感情的に共鳴し、映画的であり、情熱的なAIアバタースポークスパーソンが強力なメッセージを伝え、ダイナミックなビジュアルを用いてビデオのアウトリーチを支援し、寄付者を維持します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

寄付者アップデートビデオメーカーの使い方

寄付者に彼らの影響を強調するパーソナライズされたビデオアップデートで関与を深め、あなたのミッションへの継続的なサポートを促進します。

1
Step 1
インパクトストーリーを作成
寄付者のサポートの影響を明確に伝える寄付者アップデートスクリプトを作成または貼り付けます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能があなたの言葉を魅力的なビジュアルストーリーに変えます。
2
Step 2
魅力的なテンプレートを選択
感謝と影響を伝えるためにデザインされたさまざまなカスタマイズ可能なテンプレートから選択します。ブランドコントロールを使用して組織のロゴや色を追加し、一貫した外観を維持します。
3
Step 3
本格的なナレーションを追加
プロフェッショナルなボイスオーバーでメッセージを強化するか、AIアバターを選んでアップデートをプレゼンテーションします。声、スタイル、トーンをカスタマイズして、ブランドのメッセージに完全に一致させます。
4
Step 4
エクスポートして寄付者とつながる
ビデオが完成したら、メール、ソーシャルメディア、またはウェブサイトに適したさまざまな形式で簡単にエクスポートします。パーソナライズされたアップデートを共有して寄付者の関与を深め、継続的なサポートを促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

感動的な寄付者アピールで寛大さを促す

寄付者を動機付け、彼らの貢献の重要な使命とポジティブな成果を伝える感情的に共鳴するビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenのAIアバターとパーソナライズされたビデオは、どのようにして寄付者とのコミュニケーションを向上させるのですか？

HeyGenは高度なAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、寄付者コミュニケーションのための非常にパーソナライズされたビデオを作成します。この強力な機能により、組織はユニークで影響力のあるメッセージを大規模に届けることができ、制作チームを必要とせずに寄付者の関与を大幅に向上させます。

HeyGenは、プロフェッショナルな寄付者アップデートビデオを簡単に作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートやドラッグ＆ドロップ編集を含む使いやすいツールでビデオ作成を簡素化します。ブランドコントロールを通じてカスタムロゴや色を統合し、すべての寄付者アップデートビデオがプロフェッショナルでブランドに合った外観になるようにします。

HeyGenは、ビデオ作成においてどのようにして組織の時間とリソースを節約しますか？

HeyGenはスクリプトからのテキスト-to-ビデオと自動ボイスオーバー生成を可能にすることで、ビデオ作成プロセスを効率化し、広範な撮影の必要性を排除します。この効率性により、組織は影響力のある感謝ビデオや資金調達アピールを作成し、時間とリソースを大幅に節約できます。

HeyGenは、資金調達や寄付者関係の多様なビデオニーズをサポートできますか？

もちろんです。HeyGenは、個々の寄付者向けのパーソナライズされたビデオから大規模なインパクトアップデートまで、すべての資金調達ビデオと寄付者関係のニーズをサポートする包括的なツールを提供します。ストックメディアサポートやアスペクト比のリサイズなどの機能を備え、さまざまなプラットフォームで組織のストーリーを効果的に伝えることができます。